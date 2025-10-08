Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 düşüşle 10.756,27 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre 57,84 puan gerileyen endeksin toplam işlem hacmi 136,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,81 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 3,10 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de federal hükümetin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Borsa İstanbul’da da negatif bir seyir izlendi.

Altın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsunAltın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsun

Altın rekor kırıp zirveye çıktı: Dünyaca ünlü banka kapıdaki tehlikeyi açıkladı!Altın rekor kırıp zirveye çıktı: Dünyaca ünlü banka kapıdaki tehlikeyi açıkladı!

Öte yandan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya’da makine siparişlerinin, Almanya’da dış ticaret dengesinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD’de hükümetin kapalı olması nedeniyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını vurgulayan analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Ekonomi
Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi
Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi
ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek
ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek
AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı
AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı