Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 düşüşle 10.756,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 57,84 puan gerileyen endeksin toplam işlem hacmi 136,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,81 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 3,10 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de federal hükümetin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Borsa İstanbul’da da negatif bir seyir izlendi.

Altın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsun

Altın rekor kırıp zirveye çıktı: Dünyaca ünlü banka kapıdaki tehlikeyi açıkladı!

Öte yandan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya’da makine siparişlerinin, Almanya’da dış ticaret dengesinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD’de hükümetin kapalı olması nedeniyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını vurgulayan analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.