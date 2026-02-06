Borç yapılandırma şartları ne? BDDK düzenlemesi 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor

BDDK, kredi kartı ve bireysel kredi borçları olan milyonlarca kişi için beklenen yapılandırma sürecini resmen başlattı. Yasal takibe düşen kişi sayısının 2 milyonu aştığı, tasfiye bekleyen alacak tutarının ise 288 milyar liraya dayandığı bir ortamda gelen bu hamle, borçlulara 48 ay vade imkanı sunuyor. İşte şartlar ve detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve bireysel kredi borçları altında ezilen milyonlarca borç sahibi için beklenen yapılandırma sürecini resmen başlattı.

YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR VE ŞARTLAR NE?

BDDK tarafından başlatılan yapılandırma süreci, finansal sağlığı bozulan geniş bir kesimi hedefliyor:

Bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takipte olan 2 milyon 114 bin kişi bu haktan yararlanabilecek.

Borçlar, 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma imkanından faydalanmak için 3 ay içinde bankalara başvuru yapılması zorunlu.

BORÇ TABLOSU KORKUTUCU BOYUTTA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri, halkın kredi kıskacında nasıl boğulduğunu rakamlarla kanıtlıyor:

Aralık 2025 itibarıyla, bireysel kredilerde tasfiye olunacak (yasal takibe düşmüş) alacaklar bir önceki yıla göre %100’ün üzerinde artarak 288 milyar 800 milyon TL’ye ulaştı.

2025 yılı sonunda 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredisini, 1 milyon 625 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için listelere girdi.

Sadece 2025 Aralık ayında 178 bin kişi kredi kartı, 156 bin kişi ise bireysel kredisi nedeniyle yasal takibe intikal etti.

LİMİTLER DOLU, HALK BORÇLU

BDDK’nın paylaştığı veriler, halkın kredi kartı kullanım alışkanlıklarındaki uçurumu da gözler önüne seriyor:

40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısının %75’i (30,6 milyon kişi), 400 bin TL altı limite sahip.

750 bin TL üzeri limite sahip olanlar, toplam limitin %48’ini ellerinde tutuyor; ancak bu kesimin kart doluluk oranları sadece %20 seviyesinde.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre toplam kredi kartı sayısı 142 milyon 133 bin 933'e yükselmiş durumda.

