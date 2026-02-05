Borçlara yapılandırma geliyor!

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirdi. 48 aya kadar vade seçeneği sunulan düzenlemede faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenirken, yapılandırma borcunun yarısı ödenmeden kredi kartı limitleri artırılamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), artan borçlara yapılandırma seçeneği getirdi.

2025 yazında da yapılandırma getirilmişti ancak bu kez limit şartı ile borçlar kontrol altına alınmaya çalışılacak. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için 48 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

Faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenen düzenleme kapsamında şu borçlar yapılandırılabilecek:

Dönem borcunun bir kısmı ya da tamamı ödenmemiş olan bireysel kredi kartı borçları.

Ödemesi 30 günü geçmiş olan ihtiyaç kredileri (Kredili Mevduat Hesapları dahil).

Yapılandırma için başvurular borçlu olunan bankalara yapılacak olup, son başvuru tarihi 29 Nisan 2026 olarak belirlendi.

VADE UZADIKÇA BORÇ KATLANIYOR

Yapılandırmada uygulanacak akdi faiz oranı, aylık referans oranını geçemeyecek şekilde yüzde 3,11 olarak sabitlendi. 100 bin TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre geri ödeme tutarları şu şekilde:

VADEAYLIK TAKSİT (TL)TOPLAM GERİ ÖDEME (TL)
12 AY10.681,82 TL128.181,84 TL
24 AY6.587,59 TL158.102,16 TL
36 AY5.320,22 TL191.527,92 TL
48 AY4.752,02 TL228.096,96 TL

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE SIKI DENETİM

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre yapılandırma sürecine giren tüketiciler için kredi kartı kullanımında yeni kısıtlamalar devreye alınıyor:

Yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın kredi kartı asgari ödeme tutarına ilave edilecek.

Yapılandırılan borcun en az yüzde 50'si ödenmeden, ilgili banka tarafından kredi kartı limitlerinde artış yapılmayacak.

Kart limiti olduğu sürece harcama yapılabilecek ancak yapılandırma tutarının limiti aşan kısmı "limit aşımı" olarak sayılmayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren 3 ay içinde bankalarına müracaat etmeleri gerekiyor.

Borçlular, ödeme kapasitelerine göre 48 aya kadar vade seçebilecekler. Uzmanlar, toplam maliyeti düşürmek adına ödeme gücü elverdiği ölçüde en kısa vadenin tercih edilmesinin daha avantajlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

