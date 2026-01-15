BIST100'de rekor: 12 bin 500 puanı zorluyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre yüzde 0,70 değer kazandı ve toplam hacmi 175,9 milyar lira oldu. Endeks günü 12 bin 456,69 puanda kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,46 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,64 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerle karışık bir seyir izlerken, ABD yönetiminin İran'daki gelişmelere ve Grönland'a yönelik tutumuna dair haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.472,88 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü savunma sanayi ve havacılık sektörü öncülüğünde rekor seviyeden tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Merkez Bankası rezervleri 196,1 milyar dolara yükselirken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 724 milyon lira azalarak 5 milyar 785 milyon liraya düştü.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon lira, giderleri de yüzde 35,7 artarak 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu.

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

