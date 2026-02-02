BDDK'nın kararıyla 4,8 trilyon tranşlanacak

BDDK’nın kredi kartı limitlerini budama operasyonu, finans dünyasında taşları yerinden oynattı. İlk bakışta "yüzde 20'lik bir kesimi etkiliyor" denilse de, toplam 13,3 trilyon liralık kart limitinin tam 4,8 trilyon lirası bir çırpıda silinecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gece yarısı kararlarıyla başlayan limit operasyonu, piyasalarda "infial" yarattı.

Yapılan hesaplamalara göre, düzenleme miktar bazında mevcut limitlerin yüzde 70’ini (9,4 trilyon TL) doğrudan ilgilendiriyor.

KİMİN LİMİTİ NE KADAR KESİLECEK?

2023/09/09/kredi-karti1.png

Yeni kurallar, 400 bin TL üzerindeki limitleri kademeli olarak hedef alıyor:

400 BİN TL VE ALTI

Herhangi bir kesinti yapılmayacak.

400 BİN - 750 BİN TL ARASI

Kullanılmayan limitin yüzde 50’si silinecek.

750 BİN TL ÜZERİ

Kullanılmayan limitin yüzde 80’i geri alınacak.

Bankalar limit düşürme işlemlerini 15 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlayacak. 1 Ocak 2027'ye kadar ise tüm limitlerin gelirle tam uyumlu hale getirilmesi şart koşuldu.

NEDEN YAPILDI?

Ekonomi yönetimi, bu sert müdahalenin arkasında yatan iki ana nedeni olduğunu açıkladı. Birincisi yüksek limitli kartların yasa dışı bahis platformlarında yoğun şekilde kullanıldığının tespit edilmesi.

İkincisi de kredi kartıyla altın alarak "cari açığı artırması" ve riskli yatırımlara yönelmesinin engellenmesi.

BANKACILARDAN 4 KRİTİK SORU İŞARETİ

2021/11/16/kredi-karti.jpg

Düzenleme, bankacılık sektöründe de ciddi belirsizliklere yol açtı:

Limit belirlenirken 2025'in en yüksek harcama yapılan ayı baz alınacak ancak o günden bugüne yaşanan %30'luk enflasyon farkı hesaba katılmıyor.

Birden fazla bankada kartı olanların limitini hangi bankanın düşüreceği belirsiz.

Sadece maaş bordrosu mu yoksa kira ve faiz geliri de "belgelenebilir gelir" sayılacak mı?.

Velilerin "peşin ödeme indirimi" için kullandığı kart limitleri artık yetmeyecek; KMH (ek hesap) sınırı nedeniyle kayıt süreçleri kilitlenebilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

