Batı tamamen Rusyasızlaştırılyor: AB'den bir flaş karar daha

Avrupa'nın Rusya'dan arındırılması, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle beraber hız kazandı. Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının tamamen durduralacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından üye ülkelerin Rusya’ya olan bağımlılığı sona erdirilmeye çalışılıyor.

SON TARİHTE HEDEF 1 OCAK 2028

Konsey, Lüksemburg’da yaptığı toplantıda uzlaşılan düzenlemenin, REPowerEU planı kapsamında 1 Ocak 2028 itibarıyla Rusya’dan boru hattı gazı ve LNG ithalatına tam yasak uygulanacağı bildirildi.

Rusya’dan 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni gaz tedarik sözleşmeleri yapılamayacağını duyuran Konsey, 17 Haziran 2025’ten önce imzalanmış kısa vadeli sözleşmelerin 17 Haziran 2026’ya kadar, uzun vadeli sözleşmelerin ise 1 Ocak 2028’e kadar geçerli olabileceği ifade edildi.

rusya-ab.jpg

AÇIKLAMADA İSTİSNALARA DA YER VERİLDİ

Konsey, mevcut sözleşmelerde sadece teknik nedenlerle sınırlı değişikliklere izin verileceğini, bu değişikliklerin ithalat miktarını artırmayacağını duyurdu. Ayrıca, tedarik rotalarındaki değişikliklerden etkilenen denize kıyısı olmayan bazı üye ülkelere sınırlı esneklik tanınabileceği aktarıldı.

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, enerjide bağımsız bir Avrupa'nın, daha güçlü ve daha güvenli bir Avrupa anlama geldiğini belirterek, Avrupa’nın son yıllarda Rus petrolü ve gazını sistemden çıkarmak için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekti.

Aagaard, “Henüz hedefe ulaşmış değiliz. Bu nedenle Rus gazını Avrupa’dan kesin olarak yasaklayacak bu yasanın enerji bakanlarından güçlü destek alması son derece önemli” dedi.

AB Komisyonu verilerine göre, Rusya’dan AB’ye yapılan petrol ithalatı son yıllarda yüzde 3’ün altına gerilerken, Rus gazının hala toplam ithalatın yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturduğu, bunun da yıllık 15 milyar avronun üzerinde bir ticaret hacmine denk geldiği belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

