Bakanlıktan patates açıklaması

Ticaret Bakanlığı patates fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyu ve sosyal medyada Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek ifade edilen "üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki paylaşımlar hakkında açıklamada bulundu.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir.

"İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANMAKTADIR"

Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için, ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz. Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

