Dünyanın en pahalı baharatının hasadı başladı! Kilosu 600 bin TL

Karabük’ün Safranbolu ilçesine adını veren ve dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın hasadı başladı. Bu yıl safranın kilosunun 600 bin TL’ye satılması bekleniyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve 'sakin şehir' ünvanı alan Safranbolu'ya ismini veren safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinirken aynı zamanda antioksidan özellikleri ile sağlık dostu olarak tabir ediliyor.

dunyanin-en-pahali-baharati-safranin-has-970864-288289.jpg

KİLOSUNUN 600 BİN TL’YE SATILMASI BEKLENİYOR!

Ayrıca, kozmetik, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılan safran bitkisinin ilk hasadına Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait tarlada başlandı. Safranın bu yıl kilosunun 600 bin TL’ye satılması bekleniyor.

dunyanin-en-pahali-baharati-safranin-has-970865-288289.jpg

“BİR AİLEYE BİR GRAM SAFRAN 1 AY YETEBİLİR”

Safranın ağustos ayının sonlarına doğru ekiminin yapıldığını belirten Yılmaz, “Havalar soğudu yağmuru da almaya başladık. Kasım ayının 15’ine kadar safran çiçeği toplarız. Dikimden 45-50 gün sonra çiçeklenmeye başlıyor. Bu tamamen havanın yağmur alması ve soğuklaşması ile alakalı bir durum. Hava sıcaklığı 13-15 dereceye kadar düştüğünde safran çiçeklenmeye başlıyor. Biz de bu hava sıcaklığını bir haftadır yakaladık. Bundan sonra bir ay gibi çiçeklenme devam eder.” ifadelerini kullandı.

“Safranın en büyük özelliğinin hücre yenileyici olmasıdır. Depresif rahatsızlıklarda çok kullanılıyor. Alzheimer hastalığının başlamasından önce korumak için kullanılması çok önemli. Gözdeki sarı noktada, kanserde bu tip rahatsızlıklarda çok kullanılıyor. Safranın kullanımı çok basit. Çay olarak içeceksiniz ya da yemeklerde kullanacaksınız.” sözlerini sarf eden Yılmaz, “Suda ıslayıp içilebilir. Bir gram safrandan 100-120 bardak safran çayı yapılır. Bir aileye bir gram safran bir ay gibi yetebilir. Safranbolu’da 100 dönümün üzerinde safran ekimi var ve 50-55 kilogram ürün hasat edilebilecek” sözlerini sarf etti.

Kaynak:DHA

