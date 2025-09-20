Bakanlık duyurdu: Yüz binlerce çalışanın alacağı promosyon belli oldu

Adalet Bakanlığı'na bağlı yüz binlerce bin personelin gözünün üzerinde olduğu promosyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Vakıfbank son teklifinde, 210 bin kişinin maaşlarına karşılık personel için 99 bin 500 lira nakit promosyonun yanında 100 bin liraya kadar faizsiz kredi teklif etmişti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı personeller 3 senede bir kapalı zarf ihale yöntemi ile görüşmelerde ihale 18 Ağustos tarihinde yapıldı. İhaleye katılan bankalar kapalı zarflar ile tekliflerini sunmuştu.

İhalenin oturumunda yapılan açık artırmanın son turunda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etti. Vakıflar Bankası’nın teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekildi.

Bu ilk ihalede en yüksek rakamı sunan Vakıfbank 90 bin lira ile bakanlıkla görüşmeye başlamıştı.

Kamuda tasarruf çalışandan yapılacak! Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı

Banka eylülün başında sunduğu teklifinde bakanlığa 97 bin lira sunmuştu ancak bakanlı 100 bin liranın üzerinde promosyon talep etmişti.

Adalet Bakanlığı pazarlık masasına 120 bin lirayla oturmuştu.

Vakıfbank son teklifinde 99 bin 500 TL promosyon ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi teklifi promosyonun peşin ödenmesi şeklinde revize edilerek kabul edildi.

Belirlenen promosyon bedeli, 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde, peşin ve eşit şekilde, hiçbir kesinti yapılmaksızın personellere ödenecek.

FAİZSİZ EK HESAP

Ayrıca banka, Adalet Bakanlığı personeline 3 taksit halinde geri ödemeli, 100.000 TL’ye kadar faizsiz ek hesap kullanma imkânı sunacak. Faizsiz ek hesapla ilgili tanıtımların Kasım ayı başına kadar tamamlanması planlanıyor.

Anlaşma sağlandığını duyuran Adalet Bakanlığı “2025 Yılı Banka Maaş Promosyon İhale Süreci Tamamlanmıştır” açıklamasında bulundu.

SENDİKADAN İTİRAZ ETMİŞTİ

Vakıfbank'ın sunduğu son teklifin ardından Adalet Sendikası (Adalet-Sen) teklifin kabul edilemez olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı.

Adalet-Sen, promosyonun maaş hacminden doğan bankacılık kârının geri ödemesiz olarak paylaşılması olduğunu anımsatırken promosyonun lütuf değil, emeğin karşılığı olduğunu belirterel teklifte yer alan krediye tepki göstermişti:

"PROMOSYON HAKKI BORÇLA SÜSLENİYOR"

Adalet Bakanlığı'na bağlı 210 bin personelin gözü kulağı bu promosyonda! Banka son teklifini yaptı

"Promosyonun yanına 'faizsiz kredi' eklenmesi, hakkı borçla süslemekten öteye gitmez. Üstelik 'faizsiz' ibaresi sadece ilk 3 ay için geçerlidir, sonrası belirsizdir."

Kredi şartlarına işaret eden sendika şunları bildirmişti:

"Kamuoyuna yansıyan bir başka sendikanın teklifi ise 500.000 TL faizsiz kredi üzerine kurulmuştur. Ancak mevzuata göre 250.000 TL üzerindeki krediler en fazla 12 taksitte ödenebilir. Bu da yaklaşık 41.666 TL aylık taksit anlamına gelir. Bugün en düşük maaşı 56-62 bin TL bandında olan bir memurun maaşının %70'ini kredi taksidine ayırması mı bekleniyor? Bu, gerçeklikten kopmuş, uygulanamaz bir vaattir. Krediyi promosyon gibi sunmak, çalışanı aldatmaktır."

"BU TEKLİF 648 MİLYAR TL'Yİ BULAN İŞLEM HACMİNİN YANINDA ADALETSİZLİKTİR"

"99.500 TL veya faizsiz krediyle süslenmiş teklifler, 648 milyar TL'yi bulan işlem hacmi karşısında adaletsizliktir." ifadelerine yer veren sendika Vakıfbank'ın hakkaniyetli bir teklif sunmasını istemişti.