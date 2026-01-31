Asgari ücretten 1000 lira daha gitti

Yayınlanma:
Asgari ücret, açlık sınırına karşı ekside başladığı yeni yıla kayıplarla devam ediyor. Türk-İş açlık sınırını ocak ayında 31 bin 224 lira olarak açıkladı. Bu açıklamayla alım gücü daha da zayıflayan asgari ücretten 1000 lira daha gitti. Açlık sınırı önceki ay 30 bin 143 liradaydı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Ocak 2026 verileri, geçim koşullarındaki bozulmanın hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 31 bin 224 liraya yükseldi. Açlık sınırı bir önceki ay 30 bin 143 lira düzeyindeydi.

Açlık sınırındaki yükseliş, yıla zaten açlık sınırının altında kalan zamlı maaşıyla giren asgari ücretliye bir kez daha kaybettirdi.

ASGARİ ÜCRETTEN 1000 LİRA DAHA GİTTİ

Gıda harcamasının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu giderlerin eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı 101 bin 706 lira 40 kuruşa çıktı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 40 bin 540 lirayı aştı. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,58 olarak hesaplandı. Son 12 aylık artış oranı yüzde 41,08, yıllık ortalama artış ise yüzde 39,79 oldu.

asgari-ucretten-1000-lira-daha-gitti.jpg

Ocak ayında temel gıda gruplarındaki fiyat artışları dikkat çekti. Et ve tavuk fiyatlarındaki yükseliş sürerken, ürün çeşitliliğine rağmen balık fiyatlarında da artış yaşandı. Meyve fiyatlarında sınırlı bir gerileme görülse de sebze fiyatlarındaki yükseliş, genel ortalamayı yukarı taşıdı.

Çalışanların yaklaşık yarısı asgari ücret ya da bu düzeye yakın gelirlerle geçinmeye çalışırken asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark yılın ilk ayında daha da açıldı.

asgari-ucretten-1000-lira-daha-gitti-2.jpg

Emeklilerin ekonomik koşulları ise daha olumsuz bir tablo çiziyor. Geçen haftaki düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı. Buna rağmen açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 3 bin 149 lira, emekli aylığıyla arasındaki fark ise 11 bin 224 lira oldu.

ASGARİ ÜCRETİN AÇLIK SINIRI KARŞISINDAKİ KAYIP TABLOSU (KASIM 2025 - OCAK 2026)

DönemAçlık Sınırı (TL)Asgari Ücret (TL)Fark / Açık (TL)Maaşın Açlık Sınırını Karşılama Oranı
Kasım 202529.82828.075-1.753 TL%94,12
Aralık 202530.14328.075-2.068 TL%93,14
Ocak 202631.22428.075-3.149 TL%89,91

SINIRLAR ARASINDAKİ MAKAS ÇOK AÇILDI

Türk-İş açıklamasında, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşamı karşılamaktan giderek uzaklaştığı vurgulandı. Açlık ve yoksulluk sınırı ile elde edilen gelir arasındaki makasın açılmasının, geçim sıkıntısının ulaştığı boyutları açık biçimde ortaya koyduğu belirtildi.

Ocak ayında resmi enflasyon oranının yüzde 4–5 aralığında açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü duyuracağı hatırlatıldı. Enflasyondaki yükselişin dar gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

