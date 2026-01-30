Açlık sınırı belli oldu

Yayınlanma:
Son dakika verisi... TÜRK-İŞ, açlık sınırını açıkladı. Buna göre ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 143 TL’den, 31 bin 224 TL’ye yükseldi.

Ocak 2026 itibarıyla net 28.075 TL olarak uygulanmaya başlanan asgari ücret, daha cebine girmeden milyonlarca çalışanın elinde eridi.

TÜRK-İŞ’in son verilerine göre Ankara’da dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı olan açlık sınırı 31.223 TL’ye ulaşarak asgari ücreti 3 bin liradan fazla aştı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun Ocak 2026 araştırması, artan yaşam maliyetlerinin aile bütçelerinin çok üstende seyrettiği ortaya çıktıç "Mutfak enflasyonu"ndaki önlenemeyen yükseliş, ücretli çalışanları yoksulluğun da ötesinde bir yaşam mücadelesine itti.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Araştırma sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcamalar asgari ücretin çok üzerine çıktı:

Açlık Sınırı (Gıda Harcaması): 31.223,88 TL.

Yoksulluk Sınırı (Toplam Zorunlu Harcama): 101.706,40 TL.

Bekar Bir Çalışanın Yaşama Maliyeti: 40.540,91 TL.

Mevcut 28.075,50 TL'lik net asgari ücret, değil bir aileyi geçindirmek, tek bir çalışanın asgari yaşam maliyetini dahi karşılamaktan uzak kaldı.

MUTFAK ENFLASYONU DURMUYOR

Ocak 2026 itibarıyla mutfak masraflarındaki değişim hız kesmedi:

Aylık Artış: Gıda harcamaları bir önceki aya göre yüzde 3,58 arttı.

Yıllık Artış: Son 12 aylık değişim oranı yüzde 41,08 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık Ortalama Artış: Yüzde 39,79 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

