Apple’ın CEO’su Tim Cook'un kazancı ortaya çıktı

Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple, CEO'su Tim Cook’un 2025 yılına ait kazanç raporunu paylaştı. Yayınlanan resmi verilere göre Cook, geçtiğimiz yılı 74,3 milyon dolarlık bir servet artışıyla kapattı.

Bu rakam, bir önceki yıl elde ettiği 74,6 milyon dolarlık pakete oldukça yakın seyretti. Diğer yandan küresel ekonomik zorlukların Cook'un servetini çok etkilemediği görülüyor.

ASLAN PAYI HİSSELERDEN

Tim Cook’un yıllık gelir yapısı incelendiğinde, nakit maaşının toplam kazancı içindeki payının oldukça sınırlı olduğu görülüyor. 2016 yılından bu yana 3 milyon dolar olan yıllık maaşı değişmese de Cook, asıl kazancı borsa üzerinden elde etti.

CEO’nun 2025 yılındaki 74,3 milyon dolarlık kazancının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hisse Ödülleri: 57,5 Milyon Dolar

Performans Primi: 12 Milyon Dolar

Nakit Maaş: 3 Milyon Dolar

Yan Haklar: Özel jet seyahatleri ve yüksek güvenlik harcamaları gibi kalemler de şirket bütçesinden karşılandı.

4 TRİLYON DOLARLIK DEVİN DİREKSİYONUNDA

Apple, 2025 yılında sadece yöneticisini değil, hissedarlarını da ihya etti. Şirket, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak Nvidia ve Microsoft’un ardından bu seviyeyi gören dünyadaki üçüncü kuruluş oldu.

iPhone, Mac ve iPad gibi ürünlerden elde edilen rekor gelirler toplamda 416,2 milyar dolara ulaştı. Bu devasa kazanç, CEO’nun 12 milyon dolarlık performans primini doğrudan tetikleyen unsur oldu.

MAAŞ AYNI AMA SERVET KATLANIYOR

Tim Cook’un 3 milyon dolarlık baz maaşı sembolik olarak sabit kalsa da, kendisi S&P 500 endeksindeki en yüksek ücret alan yöneticiler listesindeki yerini koruyor.

2022 yılında 100 milyon dolarlık rekor bir paket alan Cook’un geliri, son iki yıldır yaklaşık 75 milyon dolar bandında istikrar kazandı. Milyonlarca çalışan enflasyon karşısında reel ücret kaybı yaşarken, teknoloji dünyasının bu zirvesindeki gelir sürekliliği dikkat çekiyor.