Apple'ın rallisi Dow Jones endeksine 500 puan kazandırdı

Dow Jones Sanayi Endeksi 515,97 puan veya %1,12 artışla 46.706,58 puandan kapandı. S&P 500 de %1,07 artışla 6.735,13 puandan kapanırken, Nasdaq Composite %1,37 artışla 22.990,54 puandan kapandı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle geçen hafta dalgalı bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir görünüm öne çıktı.

ABD'li yetkililerin, Çin ile yaşanan ticaret gerilimine dair uzlaşmacı açıklamaları piyasalarda risk algısının azalmasına katkı sağlarken, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmeye yönelik müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da yapılacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması "yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Gümrük savaşından U dönüşü: Adil ve güçlü ticaret anlaşması yapacağız

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bugün verdiği röportajda, bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Hükümetin kapalı olması ekonomik veri akışını aksatırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde cuma günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Apple hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, analistlerin iPhone'lara yönelik talep trendinin güçlendiğine işaret etmesiyle şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kazandı.

Bu hafta, birkaç büyük şirketin üç ayda bir sonuç bildirmesi bekleniyor. Netflix, Coca-Cola, Tesla ve Intel güvertedeki isimler arasında. Yatırımcılar, kazançların güçlü bir şekilde artmaya devam edeceğini ve muhtemelen makroekonomik ortamdaki herhangi bir zorluğun gölgesinde kalacağını umuyorlar.