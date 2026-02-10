Altın alacakları uyardı: Gram başına 610 lira zarar ettiriyor

Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıyı diken üstünde tutarken, fiziki altın alan vatandaşlara dikkat çeken bir uyarı geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ince işçilik içermeyen döküm altınlarda gerçek değerinin üzerinde fiyatlar oluştuğunu belirterek, bu ürünlerde fahiş maliyetler yaratıldığına dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ ALTIN ALACAKLARI UYARDI

Altındaki işçilik maliyetlerine dikkat çeken İslam Memiş, değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri ve fiziki altın piyasasındaki fırsatçılığa ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu.

Memiş, özellikle ince işçilik içermeyen döküm altınlarda oluşan maliyetlerin vatandaşın ciddi zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Son dönemde altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandığını hatırlatan Memiş, bu düşüşün fiziki altına yoğun talep getirdiğini ancak bazı kuyumcuların bu durumu fırsata çevirdiğini belirtti. Altın piyasasında yaşanan hareketliliği “balon” olarak nitelendiren Memiş, “Altın tarafında sert bir geri çekilme yaşandı. O balonu patlattılar. Bazen fırsatçılık, bazen vurgun, bazen de açıkça soygun yaşanabiliyor. Bizim görevimiz vatandaşı uyarmak” dedi.

Memiş, “Gram altın tarafında ve ons tarafında ciddi geri çekilmeler gördük. Bu düşüşle birlikte vatandaş kuyumculara yöneldi. Ancak bunu fırsat bilenler, 1 kilogram altına 14 bin dolar işçilik koydu. Burada açık bir fırsatçılık var” ifadelerini kullandı.

GRAM BAŞINA 610 LİRA ZARAR ETTİRİYOR

Bu ortamda fiziki altın alımının ciddi maliyet oluşturduğunu söyleyen Memiş, Darphane altın sertifikası ve banka altın hesaplarını öne çıkardı. Memiş, “Bugün fiziki altın tarafında bir soygun var. Bankadan altın hesabı açan ya da Darphane’nin altın sertifikasını alan vatandaş, altını daha ucuza mal ediyor” diye konuştu.

Memiş, yaz aylarında altın ithalatına yönelik kısıtlamaların kalkabileceği beklentisini de dile getirerek, “Bu yıl yaz aylarında altın ithalatı yasağının kalkacağına inanıyorum. Kalkması da lazım” dedi.

Fahiş işçilik maliyetlerinin ulaştığı noktayı rakamlarla anlatan Memiş, bir kilogram altının bugünkü değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğuna işaret etti. Memiş, “Kilo başına 14 bin dolar işçilik demek, yaklaşık 610 bin lira fazladan ödeme anlamına geliyor. Bu kaba bir hesapla gram başına 610 TL ek satın alma maliyeti demek. 1 kilo altın, bir daire parasıdır. Siz bir daire alırken 600 bin liradan fazla parayı sadece işçiliğe veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"DARPHANE GRAM ALTIN BASMAK ZORUNDA KALACAK"

Kuyumculara da seslenen Memiş, “Altın fiyatları yüksekken vatandaş zaten alamıyor. Gram başına 5 lira alırsın, helali hoş olsun. O kadar insanı istihdam ediyorsun, devlete millete vergi kazandırıyorsun. Fiyatlar düşünce kilogram başına bu kadar işçilik koymak kabul edilemez. Milletin ucuz altın alma şansını elinden almayın” dedi.

Memiş, fahiş işçilik uygulamalarının sürmesi halinde Darphane’nin devreye girebileceğini belirterek, “Bu vurgunlar bitmezse Darphane Genel Müdürlüğü 24 ayar gram altın basmak zorunda kalacak. Herkesin kendine çeki düzen vermesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, son olarak amacının vatandaşın zarar görmesini engellemek olduğunu vurgulayarak, “Benim görevim uyarmak ve vatandaşı uyandırmak. Durum bundan ibaret” dedi.