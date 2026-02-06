İslam Memiş "Gümüşten kaçının' dedi, 2026'nın şampiyonunu açıkladı!

İslam Memiş "Gümüşten kaçının' dedi, 2026'nın şampiyonunu açıkladı!
Değerli metallerde yaşanan hareketlilik alım-satım yapacaklarının radarında olmayı sürdürüyor. Açıklamaları yakından takip edilen İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcıya "yol haritası" çizdi.

2026 yılını "her tuşa basılacak bir spekülasyon yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, sanal ortamdaki tehlikeye dikkat çekti.

Sanal ortamda ve kaldıraçlı piyasalarda işlem yapanların hedef alınacağını, sert düşüş ve yükselişlerin psikolojik bir savaş gibi kullanılacağını belirtti.

GÜLÜK DEĞİL UZUN VADELİYE ODAKLANIN UYARISI

Yatırımcıların günlük hareketlere değil, uzun vadeli geniş bant aralığına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatlarındaki köpüğün dağıldığını ve tepki alımlarının başladığını belirten Memiş, hedef revizyonlarını açıkladı:

ALTINDA "VEDA" SEVİYELERİ

Memiş ons altın için yıl sonu hedefini 5.880 - 6.000 dolar aralığı olarak açıkladı.

Gram altın için 8.000 TL'yi "taban" olarak gören Memiş, yıl sonuna doğru 10.000 TL (beş haneli rakamlar) seviyesinin test edileceğini öngördü.

BÜYÜK DÜZELTME

Memiş, "Bu rakamlar benim altınla kademeli olarak vedalaşacağım seviyelerdir. Altın vuruş sonrası en az 2 bin dolarlık bir satış bekliyorum" diyerek büyük bir düzeltme uyarısı yaptı.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA "BALON" UYARISI

2025'in yıldızı gümüş için 2026'da "mesafeli durun" çağrısı geldi:

Gümüşün teknik ve mantıkla açıklanamayan bir "balon" içerisinde olduğunu ve bu enkazdan çok kişinin mağdur olabileceğini belirtti.

2026'NIN ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

"2025 şampiyonum gümüştü ama 2026'nın şampiyonu altın olur" diyen Memiş, gümüşün altına kıyasla yatırımcısını üzebileceğini savundu.

Piyasada üç farklı altın fiyatı (Kuyumcu, Banka, Darphane) oluştuğuna dikkat çeken Memiş, fiziki alım için şu uyarılarda bulundu:

Yoğun talep ve 1 gramlık altınların piyasada azalması nedeniyle kuyumcularda işçilik ve fiyatlar çok yükselmiş durumda.

"Ben olsam şu an kuyumcudan almazdım. Banka veya Darphane Altın Sertifikası (S1) şu aşamada daha mantıklı ve uygun" dedi.

*Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

