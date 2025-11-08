Akaryakıtta tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık yukarı yönlü olduğunda Türkiye'de fiyatlar etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince ancak haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

İndirimin sonu dev zamlar oldu. Artarda gelen zamlar adeta nefes aldırmıyor. Yeni bir zam yolda.

Dün gece yarısından itibaren motorine 2,11 TL zam geldi.

İNDİRİMDEN ÇOK ZAM GELDİ

Benzine zam geldi!

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi. Tabelayı sarsan bu zammın ardından da geçtiğimiz hafta yeni bir zam daha geldi.

Benzinin litre fiyatına 31 Ekim'de ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

Böylece akaryakıtta tabela yeniden zamdan yana değişti.

Geçtiğimiz hafta 3 TL'nin üzerinde yapılan rekor zammın ardından, motorine (mazot) dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.11 TL'lik bir zam daha geldi.

Zamdan sonra 8 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.72 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.54 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.57 TL

Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL