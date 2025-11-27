Akaryakıtta bu geceyi bekleyin!

Akaryakıta tabela iki gün önce değişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı. Ancak uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi bu kez tersine çevirdi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. En son motorine gelen 2 liraya yakın zammın ardından bu kez indirim geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin ve benzine yeniden indirim bekleniyor.

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

BU GECE İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında rüzgarın tersine dönmesiyle depoların dolması bekleniyor.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

İndirimi kaynaklar doğrularken miktar henüz netleşmedi. Ancak sektör kaynaklarına dayandırılan bir bilgiye göre indirim miktarı şu şekilde:

Benzin grubu: 1,25 TL indirim

Motorin grubu: 1,35 TL indirim

Gerçekleşmesi beklenen bu yeni tarife değişikliğiyle birlikte, motorin fiyatlarında hafta başından bu yana yaşanan toplam düşüş 4 liraya yaklaşmış olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

27 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL