Adım başı şubesi vardı: Dev tatlıcı iflas yolunda!

Türkiye genelinde 60 ilde 400 mağazası bulunan ünlü tatlı zinciri Ekleristan, artan maliyetlere ve fahiş kiralara daha fazla dayanamadı. Şirket, mahkemeye giderek "imdat" çekicini vurdu ve konkordato talep etti.

Türkiye'yi saran konkordato dalgası, bu kez gıda sektörünün en bilinen markalarından birini vurdu. Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK 'NEFES' SÜRESİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken, alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu. Şirketin kaderini belirleyecek nihai karar, bu 3 aylık sürecin sonunda verilecek.

KİRA VE ENFLASYON BİR DEVİ DAHA YIKTI

2020 yılında sektöre hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede büyükşehirler başta olmak üzere 60 kente yayılan Ekleristan, 400'ün üzerinde mağazaya ulaşarak ciddi bir büyüme yakalamıştı. Ancak Türkiye ekonomisindeki yangın, şirketin mali yapısını bozdu.

Özellikle merkezi lokasyonlardaki fahiş kira artışları ve enflasyonun yarattığı maliyet baskısı, perakende devini köşeye sıkıştırdı. Artan girdi maliyetleri ve işletme giderleri karşısında dayanamayan şirket, çareyi hukuki koruma talep etmekte buldu.