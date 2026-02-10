ABD borsaları haftanın ilk günü yükselişle kapandı

New York borsaları, teknoloji hisselerinden gelen destekle haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta yaşanan satış baskısının ardından pazartesi günü endeksler olumlu bir seyir izledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 50.135,87 puanda kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.964,82 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,9 kazançla 23.238,67 puana yükseldi. Nvidia hisseleri yüzde 2,5, Broadcom hisseleri yüzde 3,3 değer kazanırken, Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 10'luk artış dikkat çekti.

EKONOMİK VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak iki önemli veriye odaklandığını belirtti. Çarşamba günü ocak ayı tarım dışı istihdam verileri ve cuma günü ise aynı ayın tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına dair ipuçları verebileceği ifade ediliyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Ekonomik verilerden birine göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocak ayında 0,3 puan azalarak yüzde 3,1'e geriledi. Orta ve uzun vadeli beklentiler ise yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dalgalı seyreden istihdam verilerinin Fed'in temkinli olmasının bir nedeni olduğunu söyledi.