ABD borsaları haftanın ilk günü yükselişle kapandı

ABD borsaları haftanın ilk günü yükselişle kapandı
Yayınlanma:
New York borsası, teknoloji hisselerindeki güçlü performansın etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak önemli istihdam ve enflasyon verileri var.

New York borsaları, teknoloji hisselerinden gelen destekle haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta yaşanan satış baskısının ardından pazartesi günü endeksler olumlu bir seyir izledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 50.135,87 puanda kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.964,82 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,9 kazançla 23.238,67 puana yükseldi. Nvidia hisseleri yüzde 2,5, Broadcom hisseleri yüzde 3,3 değer kazanırken, Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 10'luk artış dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da yabancıların en çok aldığı 10 hisse!Borsa İstanbul'da yabancıların en çok aldığı 10 hisse!

EKONOMİK VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak iki önemli veriye odaklandığını belirtti. Çarşamba günü ocak ayı tarım dışı istihdam verileri ve cuma günü ise aynı ayın tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına dair ipuçları verebileceği ifade ediliyor.

Borsada 5 kat kazanç vaadiyle hisse sattılar! Instagram'da kurdukları tuzak ortaya çıktıBorsada 5 kat kazanç vaadiyle hisse sattılar! Instagram'da kurdukları tuzak ortaya çıktı

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Ekonomik verilerden birine göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocak ayında 0,3 puan azalarak yüzde 3,1'e geriledi. Orta ve uzun vadeli beklentiler ise yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dalgalı seyreden istihdam verilerinin Fed'in temkinli olmasının bir nedeni olduğunu söyledi.

Kaynak:AA

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Ekonomi
Gizemli balık ölümlerinin arkasında otomobil lastik şirketleri mi var? Dev dava sürüyor!
Gizemli balık ölümlerinin arkasında otomobil lastik şirketleri mi var? Dev dava sürüyor!
Sıkıcı imaj tarih oluyor: 60 yılın en radikal Corolla’sı geliyor
Sıkıcı imaj tarih oluyor: 60 yılın en radikal Corolla’sı geliyor