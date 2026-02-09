Borsa İstanbul'da yabancıların en çok aldığı 10 hisse!
Borsa İstanbul’da (BİST) 2026 sonuçları belli oldu. Ocak ayında BİST 100 endeksi %22,88 oranında prim yaparak 13.838 puandan kapanış gerçekleştirirken; yabancı yatırımcılar piyasada yaklaşık 2 milyar dolarlık net alıma imza attı.
Yabancı yatırımcılar 2026 yılının ilk ayında Borsa İstanbul’da toplam 1 milyar 993 milyon 910 bin dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
Bu güçlü giriş, endeksin aylık bazda rekor tazelemesinde en önemli itici güçlerden biri olarak değerlendiriliyor.
YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI 10 HİSSE
Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, Ocak ayında yabancı yatırımcıların portföylerine en çok eklediği şirketler, ağırlıklı olarak bankacılık, enerji ve perakende sektörlerinden oluştu:
AKBNK (Akbank): 266 milyon 710 bin dolar
KCHOL (Koç Holding): 217 milyon 686 bin dolar
YKBNK (Yapı Kredi): 200 milyon 981 bin dolar
TUPRS (Tüpraş): 199 milyon 607 bin dolar
GARAN (Garanti BBVA): 158 milyon 287 bin dolar
EREGL (Erdemir): 78 milyon 205 bin dolar
ASTOR (Astor Enerji): 69 milyon 446 bin dolar
TCELL (Turkcell): 68 millyon 122 bin dolar
ISCTR (İş Bankası): 67 milyon 403 bin dolar
MGROS (Migros): 55 milyon 624 bin dolar
YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI 10 HİSSE
Yabancı yatırımcıların çıkış yaptığı hisseler listesinin başında ise 141 milyon doları aşan satışla SASA yer aldı:
SASA (Sasa Polyester): 141 milyon 628 bin dolar
PASEU (Pasifik Eurasia): 52 milyon 769 bin dolar
BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar): 35 milyon 195 bin dolar
GENIL (Gen İlaç): 20 milyon 618 bin dolar
TERA (Tera Yatırım): 13 milyon 629 bin dolar
TURSG (Türkiye Sigorta): 9 milyon 839 bin dolar
KUYAS (Kuyas Yatırım): 8 milyon 615 bin dolar
KRDMD (Kardemir D): 7 milyon 752 bin dolar
POLTK (Politeknik Metal): 6 milyon 323 bin dolar
RALYH (Ral Yatırım Holding): 6 milyon 239 bin dolar