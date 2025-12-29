93 bin lira devlet desteği için son fırsat: Şartlar belli oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi’e (BES) katılan vatandaşların faydalanabileceği devlet desteği avantajında son saatlere girildi. BES'i olan vatandaşların üst limitten devlet katkısı alabilmeleri için yapılması gerekenler belli oldu.

93 BİN LİRA DEVLET DESTEĞİ İÇİN SON FIRSAT

Milyonlarca BES katılımcısı için geri sayım başladı. 2025 yılına girmeye sayılı günler kala, devletin sunduğu yüzde 30’luk katkı payından "maksimum" düzeyde yararlanmak isteyenler için kapı kapanıyor. 31 Aralık’a kadar elini çabuk tutanlar, 93 bin 618 liraya varan karşılıksız desteği cebine koyacak.

Mevzuata göre devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlı. 2025 yılı brüt asgari ücretinin 26 bin 5 lira olarak uygulanmasıyla birlikte, sisteme yıllık 312 bin 60 lira yatıran bir katılımcı, tam 93 bin 618 liralık ek birikime ulaşıyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Henüz bu limiti doldurmayanlar için şartlar belli oldu. Uzmanlar "tek seferde ödeme" formülünü açıklarken mevcut katılımcılar eksik tutarı tamamlayabileceklerine dikkat çekti. Eksik kalan tutar, yıl sonuna kadar tek seferde yatırılarak katkı payı tamamlanabiliyor.

Sisteme yeni girecek olanlar da aynı avantajdan yararlanabiliyor.

Tek bir katılımcıyla sınırlı kalmayan devlet katkısında aile bireyleri adına yapılan ödemelere de aynı oranda destek veriyor. Buna göre; üç kişilik bir ailede tavan ödeme yapıldığında, devletin kasasından aile hesabına aktarılan toplam tutar 280 bin 854 lirayı buluyor. Yüksek tutarlı ödeme imkânı bulamayanlar için de kapı açık; 100 bin liralık mütevazı birikimler bile devletin yüzde 30’luk katkısıyla bir anda 130 bin liraya ulaşıyor.

Uzmanlar sınırlı zamanda yapılacak işlemin taşıdığı riske karşı uyarı da yaptı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin yıl sonrasına sarkma riski var. Bu yüzden devlet desteğini kaçırmamak için ödemelerin nakit yapılması hayati önem taşıyor.