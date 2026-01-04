50 yıl önce petrolde yaşanmıştı: Dünyanın yeni krizi olabilir!

Dünya 1970’li yıllardaki petrol krizinin bir benzerine, bu kez "kritik mineraller" üzerinden sürükleniyor. IEA Başkanı Fatih Birol, enerji dönüşümünün anahtarı olan bakır, lityum ve kobalt gibi madenlerde dizginlerin tamamen Çin'in elinde olduğunu vurgulayarak uyardı: "Çin ihracatı kısarsa Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki fabrikalarda üretim durma noktasına gelir!"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel ekonominin "elektrik çağına" girdiğini ancak bu çağın anahtarının tek bir ülkenin cebinde olduğunu açıkladı. Eskiden petrolü olan dünyayı yönetirken, şimdi kritik mineralleri rafine eden Çin, modern ekonominin ve savunma sanayiinin mutlak hakimi konumuna yükseldi.

1970 PETROL KRİZİNDEN 2026 MİNERAL KRİZİNE

Dr. Fatih Birol, bugünkü durumu 1970’lerde dünyayı sarsan petrol krizine benzetti. O gün petrolü olan birkaç ülke dünyayı resesyona sokmuştu; bugün ise aynı gücü Çin, kritik mineraller üzerinden kullanıyor.

Neden Kritik? Neden Tehlikeli?

Çin’in Tekeli: Dünyadaki kritik mineralleri rafine etme kapasitesinin %92’si Çin’in elinde.

Stratejik Bağımlılık: Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, dronelardan savunma sanayiine kadar her şey bu nadir toprak elementlerine bağlı.

10 Yıllık Fark: Çin, hem maden sahalarını hem de işleme tesislerini ele geçirerek dünyadan en az 10 yıl öne geçti. Diğer ülkeler yatırım yapsa bile bu hakimiyetin 2035’ten önce kırılması beklenmiyor.

ELEKTRİK TALEBİ 6 KAT DAHA HIZLI BÜYÜYECEK

Dünya artık bir "elektrik çağına" girdi. Fatih Birol, önümüzdeki 10 yılda elektrik talebinin toplam enerji talebinden 6 kat daha hızlı büyüyeceğini öngörüyor. Bu devasa iştahın 3 temel tetikleyicisi var:

Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: Orta ölçekli bir veri merkezi, 100 bin kişilik bir şehir kadar elektrik tüketiyor.

Klima Kullanımı: İklim krizi nedeniyle artan sıcaklıklar klima talebini patlattı.

Elektrikli Araçlar (EV): 5 yıl önce satılan araçların sadece %5'i elektrikliyken, bugün bu oran %25'e ulaştı.

OTOMOTİVDE TAHTLAR SALLANIYOR: ÇİN LİDERLİĞİ ALDI

Avrupa ve Amerika’nın geleneksel otomotiv devleri (Alman, Japon, Kore markaları) ciddi bir ekonomik darbe alıyor. 2024 yılı itibarıyla Çin, dünyanın en büyük araba üreticisi oldu. Birol'un ifadesiyle: "Bugün dünyada üretilen her 10 arabanın 5’i Çin’de üretiliyor." Bu dönüşüm, klasik markaların "tahtlarını sallıyor."

2026 PETROL VE GAZ SENARYOSU: ŞİMDİLİK RAHATIZ AMA...

Fatih Birol, petrol ve doğalgaz tarafında kısa vadede (2026 yılı için) bir rahatlama bekliyor:

Petrol Fiyatları: Arz bolluğu ve zayıf talep nedeniyle 80 dolardan 60 dolara kadar geriledi.

Doğalgaz: LNG arzındaki rekor artış, piyasayı "alıcıların lehine" çevirdi.

Risk: Jeopolitik bir sürpriz olmazsa 2026’da fiyatlar makul kalacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

