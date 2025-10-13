40 bin dekar alanda üretiliyor: Beyaz altın olarak biliniyor

40 bin dekar alanda üretiliyor: Beyaz altın olarak biliniyor
Yayınlanma:
İklim koşulları, toprak yapısı ve nem oranının elverişli olduğu kentte yetiştirilen pamuk, yüksek kalitesiyle tekstil sektörü başta olmak üzere alıcıların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Antalya'da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen pamuk, kalitesiyle öne çıkıyor.

Turizmin yanında tarım kenti de olan Antalya'da, iklim koşulları dolayısıyla birbirinden farklı ürünler yetiştiriliyor. Kentte, çiftçilerin ekim yaptığı ürünler arasında pamuk da yer alıyor.

pamuk1.jpg

Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: 13 bin dekar alanda yetiştiriliyor, C vitamini deposu!Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: 13 bin dekar alanda yetiştiriliyor, C vitamini deposu!

"BEYAZ ALTIN" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Sağladığı kazanç dolayısıyla "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat heyecanı yaşanıyor.

Yaklaşık 1500 çiftçinin pamuk üretimi yaptığı tarlalarda, hasat dönemi eylül sonunda başladı. Beyaza bürünen tarlalar, adeta görsel şölen sunuyor.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), bu yıl da çiftçilerin ürünlerini tarladan alıp, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra satışa sunuyor.

İl genelinde 1980'li yıllarda 100 bin tonun üzerinde yapılan pamuk üretimi, 2000'li yıllarda 8 bin tonlara kadar düştü. Son dönemde bazı üreticilerin tekrar pamuğa yönelmesiyle üretim yaklaşık 17 bin tonlara kadar çıktı.

pamuk2.jpg

640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün bekliyorlar: Kilosu 12 TL'den satılıyor!640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün bekliyorlar: Kilosu 12 TL'den satılıyor!

ANTALYA'DA 40 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın sadece turizmin değil tarımsal üretimin de güçlü merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte üretimi yapılan önemli ürünlerden birinin de pamuk olduğunu belirten Çandır, pamuğun, tekstil sanayisinden yağ sanayine kadar pek çok sektöre ham madde sağlayan stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Türkiye genelinde pamuk ekim alanının yaklaşık 4,7 milyon dekar olduğunu kaydeden Çandır, "Bir dönem Antalya ekonomisi pamuk üzerine kuruluydu. Şu anda 40 bin dekar alanda üretimimizle Türkiye üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çandır, geçen yıl 17 bin ton pamuk üretimi yapıldığını, bu yıl da bu civarlarda bir rekolte beklendiğini belirtti.

Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda Antalya'nın pamuk üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu anlatan Çandır, o dönemde kentte faaliyet gösteren tekstil fabrikalarının ve çırçır tesislerinin Antalya ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kaynak:AA

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Ekonomi
Xiaomi hisseleri çakıldı: Nedeni yangın!
Xiaomi hisseleri çakıldı: Nedeni yangın!
Tarihi geçmiş gıda satan restoran mühürledi
Tarihi geçmiş gıda satan restoran mühürledi
200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!
200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!