40 bin dekar alanda üretiliyor: Beyaz altın olarak biliniyor

Antalya'da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen pamuk, kalitesiyle öne çıkıyor.

Turizmin yanında tarım kenti de olan Antalya'da, iklim koşulları dolayısıyla birbirinden farklı ürünler yetiştiriliyor. Kentte, çiftçilerin ekim yaptığı ürünler arasında pamuk da yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: 13 bin dekar alanda yetiştiriliyor, C vitamini deposu!

"BEYAZ ALTIN" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Sağladığı kazanç dolayısıyla "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat heyecanı yaşanıyor.

Yaklaşık 1500 çiftçinin pamuk üretimi yaptığı tarlalarda, hasat dönemi eylül sonunda başladı. Beyaza bürünen tarlalar, adeta görsel şölen sunuyor.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), bu yıl da çiftçilerin ürünlerini tarladan alıp, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra satışa sunuyor.

İl genelinde 1980'li yıllarda 100 bin tonun üzerinde yapılan pamuk üretimi, 2000'li yıllarda 8 bin tonlara kadar düştü. Son dönemde bazı üreticilerin tekrar pamuğa yönelmesiyle üretim yaklaşık 17 bin tonlara kadar çıktı.

640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün bekliyorlar: Kilosu 12 TL'den satılıyor!

ANTALYA'DA 40 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın sadece turizmin değil tarımsal üretimin de güçlü merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte üretimi yapılan önemli ürünlerden birinin de pamuk olduğunu belirten Çandır, pamuğun, tekstil sanayisinden yağ sanayine kadar pek çok sektöre ham madde sağlayan stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Türkiye genelinde pamuk ekim alanının yaklaşık 4,7 milyon dekar olduğunu kaydeden Çandır, "Bir dönem Antalya ekonomisi pamuk üzerine kuruluydu. Şu anda 40 bin dekar alanda üretimimizle Türkiye üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çandır, geçen yıl 17 bin ton pamuk üretimi yapıldığını, bu yıl da bu civarlarda bir rekolte beklendiğini belirtti.

Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda Antalya'nın pamuk üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu anlatan Çandır, o dönemde kentte faaliyet gösteren tekstil fabrikalarının ve çırçır tesislerinin Antalya ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.