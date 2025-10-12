4 bin ton rekolte bekleniyor: Kilogram fiyatı belli oldu

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

KİLOGRAM FİYATI BELLİ OLDU

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen kivinin Ordu'da fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında geldiğini belirten Uzunlar, kivinin fiyatını dernek olarak belirlediklerini ifade etti.

Uzunlar, fiyatlandırmayı önceki yıllarda olduğu gibi kivinin sınıflarına göre yaptıklarına işaret ederek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik." dedi.

Ordu genelinde geçen sezon 8 bin ton olan kivinin rekoltesini bu sezon 4 bin ton civarında beklediklerini aktaran Uzunlar, rekolte düşüşünü zirai dona bağladıklarını dile getirdi.

"DEPO ÖMRÜNÜN UZUN OLMASI NEDENİYLE TERCİH EDİLİYOR"