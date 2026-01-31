2026 yılında ne kadar doğalgaz kullanılacak? EPDK açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından belirlenen ulusal doğalgaz tüketim tahmini, tam olarak 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp oldu.

Hesaplamalarda, doğalgazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri baz alındı.

BOTAŞ’IN YATIRIM BÜTÇESİNDE "MALİYET" REVİZYONU

Kurulun bir diğer dikkat çeken kararı ise BOTAŞ ile ilgili oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında değişikliğe gidildi.

Daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak açıklanan toplam yatırım tutarı revize edildi. Bu revizyonun, artan malzeme maliyetleri ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yapıldığı tahmin ediliyor.