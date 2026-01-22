Doğalgaz faturasını düşüren saat aralığı belli oldu

Doğalgaz faturasını düşürmek mümkün! Kış aylarında artan enerji giderleri, hanelerin bütçesini zorlamaya devam ederken uzmanlar, kombi kullanımında doğru saat aralığının önemli tasarruf sağladığını vurguluyor. Yapılan değerlendirmelere göre, doğalgazın özellikle gece ve sabah erken saatlerde daha verimli kullanılması, aylık faturada ciddi düşüş yaratabiliyor.

GECE SAATLERİ TASARRUF SAĞLIYOR

Uzmanlar, 23.00–06.00 saatleri arasında kombinin tamamen kapatılmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırılmasını öneriyor. Bu yöntem, evin ani ısı kaybını önleyerek sabah saatlerinde kombinin daha fazla enerji harcamasının önüne geçiyor.

EVDE YOKKEN SICAKLIĞI DÜŞÜRÜN

Gün içinde evde bulunulmayan zamanlarda kombi derecesinin birkaç derece azaltılması, gereksiz doğalgaz tüketimini engelliyor. Uzmanlara göre, bu küçük ayarlama faturaya doğrudan yansıyor.

AKŞAM SAATLERİNDE DİKKAT

Özellikle 18.00–22.00 saatleri arasında kombinin ani ve yüksek derecede çalıştırılması, tüketimi ciddi şekilde artırıyor. Bu saatlerde kademeli ısı artışı öneriliyor.

İDEAL ODA SICAKLIĞI NE OLMALI?

Uzmanlar, ideal oda sıcaklığının 21–22 dereceyi geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Dengeli ve bilinçli kullanım sayesinde doğalgaz faturalarında yüzde 20’ye varan tasarruf sağlanabileceği ifade ediliyor.