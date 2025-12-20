2026 bütçesinde 15 madde tartışmalar eşliğinde geçti

Ankara'da bütçe mesaisi sürüyor. TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçesinin 15 maddesi kabul edildi ancak görüşmelerde tansiyon yükseldi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın yönettiği oturumda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ilk 15 maddesi, oylanarak yasalaşma yoluna girdi.

BAKAN KACIR: ESNAFA 289 MİLYAR KREDİ VERDİK

Eleştirilere yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iktidarın esnafı koruduğunu savundu. Kacır, AKP döneminde esnaf sayısının arttığını iddia ederek, Hazine destekli kredilerin bilançosunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi TBMM'de kabul edildi

Bakan Kacır, 766 bin esnaf ve sanatkâra sağlanan kredi bakiyesinin 289 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu kredilerin faizinin yarısının hükümet tarafından karşılandığını ve sadece 2025 yılında bu amaçla 60 milyar lira destek verildiğini ifade etti.

Vergi dairelerinin kapatıldığına yönelik eleştirilere de değinen Kacır, muhasebe hizmetlerinin merkezileştirildiğini, kapatılan mal müdürlüklerinin yerine yeni şubeler açıldığını ve vergi dairesi sayısının 481’den 840’a çıkarıldığını söyledi.

MUHALEFETTEN 'TEKNOLOJİ' VE 'REFORM' UYARISI

İYİ Parti sıralarından ekonomiye dair sert uyarılar geldi. Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin sıcak paraya değil, uzun vadeli üretim yatırımlarına muhtaç olduğunu vurguladı. Teknoloji ihracatının yerlerde süründüğünü belirten Çömez, iktidarın vizyonunu eleştirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise memurların sorunlarına parmak bastı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun artık günün koşullarına yanıt vermediğini belirten Akçay, kamu personel rejiminde köklü bir reform çağrısı yaptı.

MECLİS'TE '19 ARALIK' GERİLİMİ

Bütçe görüşmelerinin en gergin anları ise 19 Aralık tarihinin hatırlatılmasıyla yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Maraş Katliamı, cezaevlerine yönelik Hayata Dönüş Operasyonu ve Taybet İnan olaylarını kürsüye taşıdı. Temelli, “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz” diyerek bu suçların aydınlatılması çağrısında bulundu.

Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de benzer bir vurguyla, Maraş Katliamı ile yüzleşilmediği sürece yeni acıların kapıda olduğunu hatırlattı. Emir ayrıca Ergenekon kumpasları sürecinde hayatını kaybedenleri andı.

Maraton bugün de devam edecek. Genel Kurul'da 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin kalan maddeleri oylanacak.