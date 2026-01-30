Türkiye’nin 2025 yılı dış ticaret bilançosu netleşti.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı geçici dış ticaret verileri, Türkiye’nin dışa bağımlılığının sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dış ticaret açığı en yüksek seviyede!

Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, ihracat artışı ithalatın gerisinde kaldı.

İTHALAT İHRACATI SOLLADI

2025 yılı geneline bakıldığında dış ticaretteki dengesizlik şu rakamlarla kayıtlara geçti:

İhracat: Bir önceki yıla göre %4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolar oldu.

İthalat: %6,2’lik daha yüksek bir artış hızıyla 365 milyar 370 milyon dolara fırladı.

Dış Ticaret Açığı: Yıllık bazda %11,9 oranında artarak 92 milyar 9 milyon dolara ulaştı.

Halkın üretim gücünün dış alımı karşılama yeteneği de zayıfladı. 2024 yılında %76,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025 yılında %74,8’e gerileyerek ekonomideki kırılganlığı artırdı.

ARALIK AYINDA AÇIK DAHA DA DERİNLEŞTİ

Yılın son ayında dış ticaret açığındaki büyüme hızı dikkat çekti. Aralık 2024’te 8 milyar 811 milyon dolar olan aylık açık, Aralık 2025’te %5,6 artışla 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Bu açığa yama yetmez! Dış ticaret açığı büyüdü!

ENERJİ VE ALTIN ÇIKARILSA DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

"Dış açık enerji ve altından kaynaklanıyor" savunması da verilerle zayıfladı. Enerji ve altın hariç tutulduğunda dahi Aralık 2025’te 2 milyar 738 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı verildi. Bu kalemler dışarıda bırakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,1 olarak belirlense de, genel tablodaki büyük açık kapanmadı.