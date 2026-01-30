2025 yılında bir turist kaç dolar harcadı?

Türkiye 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık tarihi bir turizm geliriyle kapatarak rekoru kırdı. Sektörde ziyaretçi sayısı 64 milyona yaklaşırken, yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolara yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl sonu verilerini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlar sektörün büyümesini teyit ederken, Türkiye’nin küresel turizm liginde üst sıralara tırmandığını gösterdi.

GELİRDE VE ZİYARETÇİ SAYISINDA TARİHİ EŞİK

2025 yılı turizm bilançosu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu:

Turizm Geliri: 2024 yılına göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 231 milyon dolara ulaştı.

Toplam Ziyaretçi: Türkiye geçtiğimiz yıl 63 milyon 941 bin ziyaretçi ağırladı.

Gecelik Harcama: Tüm ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması 100 dolara çıktı.

YABANCI HARCIYOR, YURTTAŞ İZLİYOR

Bakan Ersoy'un sunduğu verilerde harcama kalemlerindeki uçurum dikkat çekti.

Yabancı bir ziyaretçinin Türkiye’de gecelik harcaması 114 dolar olurken, yurt dışından gelen yerleşik yurttaşların gecelik harcaması 64,4 dolarda kaldı. Ortalama kalış süresi ise 10,7 gece olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK TURİST RUSYA VE ALMANYA’DAN

2025 yılında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk üç şöyle şekillendi:

Rusya Federasyonu: 6,90 milyon

Almanya: 6,75 milyon

Birleşik Krallık: 4,27 milyon

2026 HEDEFİ 68 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy, turizmin artık sadece "deniz-kum-güneş" olmadığını; arkeoloji, gastronomi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da büyük başarılar elde edildiğini vurguladı.

2026 yılı için turizm geliri hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıklayan Ersoy, Türkiye'nin dünyada en çok turist ağırlayan 4’üncü, en çok gelir elde eden 7’nci ülke konumuna yükseldiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

