Turizmde dava çatlağı: Bu çözüm değil!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) küresel rezervasyon platformlarına karşı başlattığı hukuki süreci sert bir dille eleştirdi.

İşler, atılan bu adımın iyi niyetli olsa dahi orta ve uzun vadede ülke turizmine ve otelcilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

"DİJİTALLEŞMEYİ MAHKEMEYLE DURDURAMAZSINIZ"

ETİK Başkanı İşler, yaptığı yazılı açıklamada küresel platformların Türkiye turizmi için birer "vitrin" görevi gördüğüne dikkat çekti. İ

şler’in eleştirileri şu üç ana başlıkta toplandı:

Tanıtım Gücü: Davada adı geçen portallar sayesinde Türkiye'nin otelleri, kıyıları ve markaları dünya çapında milyonlarca potansiyel misafire ulaşıyor. Bu kanalları kapatmak, ülkenin dijital görünürlüğünü zayıflatır.

Geçmiş Örnekler: Geçmişte benzer platformlara getirilen engellemelerin otelciye, acentaya ve ülke ekonomisine kalıcı bir fayda sağlamadığı görüldü. Kısa vadeli rahatlama hissi, uzun vadeli kayıplara neden olabilir.

Yapay Zeka ve Fırsat: Dijital platformlar ve yapay zeka bir tehdit değil, doğru yönetildiğinde büyük bir fırsattır. Bu gelişimi mahkeme kararlarıyla engellemeye çalışmak bugünün dünyasında mümkün değildir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ "YASAKLAMAYIN, DÜZENLEYİN"

İşler, TÜRSAB’ın haksız rekabet konusundaki hassasiyetini anladıklarını ancak çözüm yolunun yanlış olduğunu belirtti. ETİK’e göre izlenmesi gereken strateji şu şekilde olmalı:

Hukuki Çerçeve: Yasaklamak yerine, küresel platformların Türkiye’deki hukuki ve mali sisteme entegre edileceği doğru bir mevzuat kurulmalı.

Adil Rekabet: Sistemin rekabeti koruyacak ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması sağlanmalı.

Yerli Platformlar: Küresel portalları kapatmak yerine, Türkiye merkezli güçlü ve dijital alternatif platformların doğmasına öncülük edilmeli.

Mehmet İşler şöyle dedi:

"Asıl çözüm küresel platformları kapatmak değil, açık piyasa ve doğru hukuki düzenlemeyle yerli güçlerin doğmasını sağlamaktır."