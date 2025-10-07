2 su 170 lira olur mu? Vatandaş bakanlığa bakanlık işletmeye sordu: Rekor ceza kapıda

2 su 170 lira olur mu? Vatandaş bakanlığa bakanlık işletmeye sordu: Rekor ceza kapıda
Yayınlanma:
Fahiş fiyatlarla yakan işletmede 0.33'lük suya istenen para "2 su 170 lira olur mu?" dedirtti. O kritik soruyu ödemeyi yapan vatandaş bakanlığa bakanlık işletmeye sordu. Rekor ceza kapıda...

Vatandaşın fahiş fiyatlara tepkiler sürerken Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için gelen hesap, vatandaşı isyan ettirdi. Ticaret Bakanlığı su için istenen hesabı görünce harekete geçti.

2 SU 170 LİRA OLUR MU?

Aksaray'da bir işletmenin 2 adet su için istediği ücret bakanlığı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

2-su-170-lira-olur-mu-vatandas-bakanliga-bakanlik-isletmeye-sordu-rekor-ceza-kapida-3.jpg

VATANDAŞ BAKANLIĞA BAKANLIK İŞLETMEYE SORDU

İşletmeye gerçekleştirilen denetimde giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı incelendi, masadaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatların karşılaştırması yapıldı.

Şikayete konu olan suyun, son 3 aya ait alış faturası ve firmanın savunması istendi. Masalarda bulunan menü fiyat listesindeki değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle de firma hakkında işlem başlatıldı.

Aynı bölgede yer alan 5 farklı işletmede de haksız fiyat artışı kapsamında işlem başlatıldı.

2-su-170-lira-olur-mu-vatandas-bakanliga-bakanlik-isletmeye-sordu-rekor-ceza-kapida-2-001.jpg

REKOR CEZA KAPIDA

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca; fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 143 bin 930 TL'den, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

