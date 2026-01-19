11 şirket birleşti: Yeni ‘uygun fiyatlı’ market zinciri geliyor

11 şirket birleşti: Yeni ‘uygun fiyatlı’ market zinciri geliyor
İzmir'deki 11 zincir market, bir araya gelerek yeni bir şirket kurdu. İlk şubenin şubat ayında Menderes'te açılması planlanıyor.

İzmir'de faaliyet gösteren 11 ayrı zincir market, "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla ortak bir girişim başlattığını duyurdu. Tanıtım, Gaziemir'de düzenlenen bir toplantıyla yapıldı.

11 ZİNCİR BİR ARADA

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş yaptığı açıklamada, 11 market zincirinin bu yeni oluşum altında birleştiğini doğruladı. Kırbaş, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz" dedi.

İLK ŞUBE MENDERES'TE AÇILACAK

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde faaliyete geçeceği bilgisini paylaşan Kırbaş, "Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF 10 ŞUBE

Cihan Kırbaş, öncelikle İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde ise toplam 10 şube açmayı planladıklarını belirtti. Kırbaş, uzun vadede ise şube ağını tüm ülke geneline yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:AA

