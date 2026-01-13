Market çalışanlarının saatlik ücretleri dudak uçaklattı

İrlanda genelinde hizmet veren market zinciri ALDI, mağaza ve depo birimlerinde görev yapan personelin ücretlerinde artışa gitme kararı aldı. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, saatlik taban ücretlere yüzde 2 oranında zam yapılacak.

Bu artışla birlikte, bir market çalışanının saatlik kazancı 15,40 Euro seviyesine yükselecek. Güncel kurla hesaplandığında, bir çalışanın sadece bir saatlik emeğinin karşılığı yaklaşık 775 Türk Lirası’na denk geliyor.

İSTİHDAM KAPASİTESİ VE MAĞAZA AĞI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ücret artışının kurumun "yaşanabilir ücret" politikasının temel bir parçası olduğu vurgulandı. ALDI’nın İrlanda genelinde toplam 166 mağazası bulunuyor.

Dev perakende grubu, mağaza ağı genelinde 4 bin 800’den fazla personelin bu zamdan doğrudan yararlanacağını bildirdi. Ayrıca, son yapılan bu güncelleme ile birlikte kurumun çalışanlarına son 5 yıl içinde yaptığı toplam zam oranının yüzde 25’e ulaştığı paylaşıldı.

SEKİZ YILDIR SÜREN 'LİVİNG WAGE' GELENEĞİ

ALDI İrlanda yönetimi, bu son hamleyle birlikte Living Wage Technical Group (LWTG) tarafından her yıl hesaplanan ve "Yaşanabilir Ücret" olarak tanımlanan sınırın üst üste 8’inci kez yakalandığını veya aşıldığını duyurdu. Şirket, bu politika ile çalışanların temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç kalmadan karşılamasını hedeflediğini belirtiyor.