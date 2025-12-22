106 bin lira kazanmayana İstanbul cehennem!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin ekonomik nabzını tutan "İstanbul Barometresi" araştırmasının Kasım ayı sonuçlarını duyurdu. Veriler, İstanbullunun cebindeki yangının sönmek bir yana daha da harlandığını ortaya koydu.

Rapora göre; İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam maliyeti, sadece bir ayda yüzde 1,06 artış gösterdi. Ekim ayında 104 bin 927 lira olan bu tutar, Kasım ayında 106 bin 34 liraya fırladı.

EĞİTİM VE KİRA EL YAKIYOR: ARTIŞ YÜZDE 100'Ü BULDU

İstanbullunun belini en çok büken kalemler ise yine değişmedi. Yıllık bazda yapılan karşılaştırmada en sert fiyat artışları eğitim ve konut harcamalarında görüldü.

Eğitim: Ailelerin korkulu rüyası haline gelen eğitim harcamalarındaki yıllık artış yüzde 100,7'ye ulaştı.

Konut: Kira ve barınma giderlerindeki yükseliş ise yüzde 60,4 olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 30 BİN LİRAYA MERDİVEN DAYADI

İPA'nın verileri, diğer ekonomik göstergelerle birleşince tablonun vahameti daha net anlaşılıyor.

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 31,07 artarken; işçi kesiminin referans kaynağı TÜRK-İŞ'in rakamları geçim derdinin boyutunu kanıtladı.

TÜRK-İŞ'in Ankara bazlı araştırmasına göre:

Açlık Sınırı: 4 kişilik ailenin sadece mutfak masrafı 29 bin 828 TL oldu.

Yoksulluk Sınırı: Kira, fatura, ulaşım ve gıda dahil toplam zorunlu harcama tutarı 97 bin 159 TL'ye yükseldi.

İstanbul'da yaşamak yürek ister!

İstanbul'daki 106 bin liralık yaşam maliyeti, Türkiye genelindeki yoksulluk sınırının bile yaklaşık 9 bin lira üzerine çıkarak mega kentte yaşamanın zorluğunu bir kez daha ortaya koydu.