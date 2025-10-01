Osmaniye’de korkunç iddia! Sıcak su olmayan KYK'da duş aldı kalp krizi geçirip öldü

Osmaniye’de korkunç iddia! Sıcak su olmayan KYK'da duş aldı kalp krizi geçirip öldü
Osmaniye'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kasım Bulgan'ın Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kaldığı ve bu nedenden dolayı fenalaşarak kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Üniversite öğrencisi Bulgan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan'ın 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kaldığını ve bunun ardından fenalaşarak kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Üniversite öğrencisi Bulgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde açıklama yaptı.

Yaşananları sıralayan Yücel, "Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşlarının kalp masajlarına rağmen kurtarılamamış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir" dedi.

Yücel, "ambulans ekibinin yolda öğrencilerden yardım istediğini, bunun da acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğini acı biçimde ortaya koyduğunu" söyledi.

KYK yurdunda su ve elektrik sorunu krize dönüştü: Öğrencilerden protesto!KYK yurdunda su ve elektrik sorunu krize dönüştü: Öğrencilerden protesto!

ÖĞRENCİLER YURTTAKİ SORUNLARA KARŞI EYLEM YAPMIŞTI

Yücel, öğrencilerin 29 Eylül gecesi yurt bahçesinde protesto eylemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yurttaki sorunların yıllardır süregeldiğini dile getirdi. Yücel, “Asansörlerin çalışmaması, hijyen sorunları, internet kesintileri, güvenlik kamerası eksiklikleri ve çöplerin koridorlarda birikmesi öğrencilerin yaşam hakkını tehdit etmektedir” dedi.

Yurtta çekilen görüntülerde kanalizasyon taşkınlarının ve pis suların odalara aktığının görüldüğünü aktaran Yücel, devletin ve yurt yönetiminin temizlik ile bakım yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

DENEME AŞAMASINDA ARIZA YAPMIŞ

Yücel, yurt müdürü ile yaptıkları görüşmede, merkezi sistemli klimaların deneme aşamasında arızalandığını ve Çin’den yenilerinin sipariş edildiğini öğrendiklerini belirtti. Sıcak su sisteminde de ciddi arızalar bulunduğunu söyleyen Yücel, yetkililer sorumluluklarını yerine getirene kadar yurttaki konuları gündemde tutacaklarını ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

