2026 EKPSS başvuruları başlıyor! Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

2026 EKPSS başvuruları başlıyor! Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
Yayınlanma:
2026 EKPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 4 Şubat’ta başlayacak, 24 Şubat’ta sona erecek. Başvurusunu bu tarihler arasında yapamayan adaylar için ise geç başvurular 3-4 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav 19 Nisan’da, sonuçlar 14 Mayıs’ta açıklanacak.

2026 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmayı planlayan adaylar en çok hangi tarihlerde başvuru yapacaklarını ve sınavın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Başvuru süreçleri, geç başvuru dönemleri, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri de netleşti, böylece adaylar sınava hazırlıklarını ve resmi işlemlerini daha rahat planlayabilecek.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 24 Şubat 2026 Salı günü sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr/üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2026 yılı için net tarihini aldı. Adaylar bu yıl sınavı 19 Nisan 2026 Pazar günü tamamlayacak.

EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecekEKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Eğitim
Öğretmenlikte kariyer ve yeterlik temelli istihdam
Öğretmenlikte kariyer ve yeterlik temelli istihdam
Yetersizlik mitinin çöküşü: Türkiye’nin eğitim bilimlerindeki görünmez zaferi
Yetersizlik mitinin çöküşü: Türkiye’nin eğitim bilimlerindeki görünmez zaferi
MEB’de Filozoflar(!) Dönemi
MEB’de Filozoflar(!) Dönemi