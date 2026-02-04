2026 EKPSS başvuruları başlıyor! Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

2026 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmayı planlayan adaylar en çok hangi tarihlerde başvuru yapacaklarını ve sınavın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Başvuru süreçleri, geç başvuru dönemleri, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri de netleşti, böylece adaylar sınava hazırlıklarını ve resmi işlemlerini daha rahat planlayabilecek.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 24 Şubat 2026 Salı günü sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr/üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2026 yılı için net tarihini aldı. Adaylar bu yıl sınavı 19 Nisan 2026 Pazar günü tamamlayacak.

EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.