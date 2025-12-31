EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Burada engelli bireylerle bir araya gelen Göktaş, merkezdeki atölyelerde yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ürünleri inceledi. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Buradaki engelli bireylerle yıl içinde zaman zaman buluştuklarını anımsatan Göktaş, çalışmaların farklı atölyelerde devam ettiğini, bugün de yeni çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

"1573 YENİ İSTİHDAMIMIZ OLACAK"

Göktaş, şu ifadeleri kullandı: