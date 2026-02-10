Yasak aşk skandalı ticarete dönüştü: O görüntülerden servet kazanacak

Yasak aşk skandalı ticarete dönüştü: O görüntülerden servet kazanacak
Dünya genelinde milyonlarca kişinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve 'Coldplay skandalı' olarak hafızalara kazınan olayın başrolündeki isim, yaşadığı krizi devasa bir iş fırsatına dönüştürmeyi başardı. 53 yaşındaki Cabot, stadyum ekranlarına yansıyan ve itibarını yerle bir eden o anları, şimdi binlerce dolarlık bir 'kriz yönetimi' dersi olarak pazarlıyor.

Olay, Nisan 2025'te düzenlenen bir Coldplay konserinde patlak verdi. Konser sırasında dev stadyum ekranlarına yansıyan görüntülerde, 53 yaşındaki Cabot ve evli olan patronu Andy Byron'ın oldukça samimi halleri dikkat çekmişti. Kameraları fark ettikleri anda panikleyerek eğilen ve saklanmaya çalışan ikilinin bu halleri, grubun solisti Chris Martin'in de gözünden kaçmamıştı. Martin'in sahneden yaptığı, "Ya gizli bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar" yorumu, videonun kısa sürede küresel bir viral içeriğe dönüşmesine neden olmuştu.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE GELİŞEN BİR AN"

Yaşananların ardından sessizliğini bozan iki çocuk annesi Cabot, o dönemde kendisinin eşinden ayrılmış olduğunu ancak yanındaki patronu Andy Byron'ın evli olduğunu doğrulamıştı. Amerikan basınına yansıyan röportajlarında yaşadığı süreci "alkolün etkisiyle gelişen bir an" olarak tanımlayan Cabot, olayın ardından toplum tarafından damgalandığını ve iş bulmakta büyük zorluklar çektiğini dile getirmişti. İnternette hızla yayılan görüntülerin hayatını altüst ettiğini belirten Cabot, medyanın yargılayıcı tutumunun kadınlar üzerinde çok daha ağır bir baskı oluşturduğuna dikkat çekmişti.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN HAMLE: 875 DOLARLIK KONFERANS BİLETİ

Yaşadığı itibar kaybını profesyonel bir başarıya dönüştürmeye karar veren Cabot, şimdi bu süreci bir "başarı hikayesi" olarak anlatmaya hazırlanıyor. PRWeek tarafından düzenlenen 2026 Kriz İletişimi Konferansı'nda konuşmacı olarak sahne alacak olan Cabot, kamuoyundaki olumsuz algıyla nasıl mücadele ettiğini ve markasını nasıl yeniden inşa ettiğini katılımcılarla paylaşacak. Bu özel deneyimi yerinde dinlemek isteyenlerin ise 875 dolarlık (yaklaşık 38 bin Türk Lirası) bir bilet ücretini gözden çıkarması gerekiyor.

Dünyanın gündemine oturan aldatma görüntülerindeki isim sonunda konuştuDünyanın gündemine oturan aldatma görüntülerindeki isim sonunda konuştu

16 NİSAN'DA BÜYÜK BULUŞMA

Kriz yönetimi stratejilerinin masaya yatırılacağı etkinlik, 16 Nisan tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de gerçekleştirilecek. Cabot'a sahnede, zorlu süreçte birlikte yol aldığı halkla ilişkiler uzmanı Dini von Mueffling de eşlik edecek. İkili, skandalın yaşandığı ilk andan itibaren uyguladıkları kısa ve uzun vadeli iletişim stratejilerini profesyonellere aktaracak.

DEV KURUMLAR VE YAPAY ZEKA UZMANLARI DA AYNI SAHNEDE

Söz konusu konferans sadece bu skandalla sınırlı kalmayacak. Etkinlikte, intiharı önleme çalışmalarıyla tanınan Trevor Project gibi sivil toplum kuruluşları da sunumlar yapacak. Ayrıca, günümüzün en kritik konularından biri olan yapay zekanın kriz iletişimi üzerindeki etkilerini ele almak üzere Blackbird.AI isimli teknoloji şirketi de konuşmacılar arasında yer alacak. Cabot'un hikayesi, dijital çağda bir skandalın nasıl yönetilebileceğine dair somut bir örnek olarak konferansın en çok merak edilen bölümlerinden biri olmayı vaat ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

