Yarım milyon arı telef oldu

Hollanda'nın Almere kentinde yaşayan bir arıcının 10 kovanı kundaklandı. BBC'nin haberine göre Almere kentinde yaşayan arıcı Harold Stringer, her birinde yaklaşık 40 ila 60 bin arının bulunduğu 10 kovanın kundaklandığını açıkladı.

KASITLI OLARAK ATEŞE VERİLDİ

Kovanları kundaklanan Harold Stringer, polislerin kendisine kovanların yanıcı bir madde kullanılarak kasıtlı olarak ateşe verildiğini söylediğini aktardı.

Arılarından neredeyse hiçbirinin kurtulamadığını ifade eden Stringer, yangında yaklaşık yarım milyon arısının telef olduğunu açıkladı.

Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada polis tarafından, 7 Ekim'de gerçekleşen kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yangına ilişkin fotoğraflar paylaşan polis, tanıkların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Hollanda hükümetine göre ülkedeki 360 arı türünün yarısından fazlası, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.