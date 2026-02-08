Washington Post CEO’su istifa etti

Washington Post CEO’su istifa etti
Yayınlanma:
Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post gazetesi, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkarmasının ardından CEO'sunun istifası ile sarsıldı. Lewis, "istifa etmesi için doğru zaman" olduğuna işaret etti.

İnternet medyasının küresel devi Google’ın haber sitelerine yönelik uyguladığı ambargo ve sansür tartışmaları sürerken, bu durumdan etkilenen yayın kuruluşları arasına Washington Post da eklendi. Dijital görünürlüğün ciddi biçimde daralması, gazetede ekonomik baskıları artırdı.

800 GAZETECİDEN 300’Ü İŞTEN ÇIKARILDI

The New York Times’ın aktardığına göre Washington Post’ta kapsamlı bir küçülme süreci yaşanıyor. Yerel haberciler ve uluslararası muhabirlerin de aralarında bulunduğu 800 gazeteciden 300’den fazlasının işten çıkarıldığı bildirildi. Bu sayı, gazetenin toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’una denk geliyor.

Google Washington Post'u da vurdu! 300 gazeteci işsiz kaldıGoogle Washington Post'u da vurdu! 300 gazeteci işsiz kaldı

CEO WİLL LEWİS İSTİFASINI DUYURDU

Toplu işten çıkarmaların ardından Washington Post’un yayıncısı ve CEO’su Will Lewis, görevinden ayrıldığını açıkladı. Lewis, çalışanlara gönderdiği e-postada, istifasının 'doğru zaman' olduğuna işaret etti.

BEZOS’A TEŞEKKÜR ETTİ

İstifa mesajında gazetenin sahibi Jeff Bezos’a teşekkür eden Lewis, görev süresi boyunca Washington Post’un sürdürülebilir geleceğini sağlamak adına zor kararlar aldıklarını savundu. Lewis, bu adımların uzun vadede milyonlarca okura “yüksek kaliteli ve tarafsız haber” sunabilmek için atıldığını ifade etti.

TARTIŞMALI DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN MİMARLARINDAN BİRİYDİ

Will Lewis, 2023 yılında Jeff Bezos tarafından göreve getirilmiş ve gazete yönetiminde yapılan tartışmalı değişikliklerin savunucuları arasında yer almıştı. Yönetim, son olarak 4 Şubat’ta spor ve kitap bölümleri de dahil olmak üzere yüzlerce gazetecinin işine son vermişti.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

