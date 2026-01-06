Venezuela'da yeni dönem için istediği desteği bulamayan Machado Nobel'ini Trump'a vermeyi teklif etti

Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden Nobel ödüllü Maria Corina Machado, Fox News kanalına verdiği röportajda, ekim ayında kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf ettiğini ve bu ödülü kendisiyle paylaşmak istediğini söyledi. Trump'ın bu ödüle olan ilgisini bilen Machado, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Venezuela halkının ödülü olduğu için, ödülü kesinlikle kendisine vermek ve onunla paylaşmak istiyoruz. 3 Ocak’ta yapılanlar, o (Trump) olmasaydı imkansız olurdu."

TRUMP’TAN MESAFELİ DURUŞ: "SAYGI GÖRMÜYOR"

Machado’nun bu hamlesine rağmen, Donald Trump’ın muhalefet liderine karşı tavrı oldukça sert. Machado’nun ülke içinde yeterli saygınlığa sahip olmadığını savunan Trump, muhalefetin yerine Maduro’nun eski yardımcısı Delcy Rodríguez’i destekleme sinyalleri verdi. Trump, Machado için, "Çok nazik bir kadın ama saygı görmüyor" değerlendirmesinde bulunurken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer danışmanların da Trump’ı bu yönde ikna ettiği belirtiliyor.

"ABD’NİN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK MÜTTEFİKİ OLACAĞIZ"

Röportaj boyunca Trump’a seslenen Machado, iktidara gelmeleri durumunda Venezuela’yı ABD’nin kıtadaki en sadık güvenlik ve enerji ortağı yapma sözü verdi. Sosyalist rejimin yıkımını geride bırakacaklarını belirten lider, yabancı yatırımları koruma ve göç eden milyonlarca vatandaşı geri getirme vaadinde bulundu. Machado ayrıca, özgür bir seçimde oyların yüzde 90’ından fazlasını alacaklarını iddia etti.

CIA RAPORU VE BEYAZ SARAY’IN STRATEJİSİ

Washington’dan gelen bilgiler, Trump ekibinin muhalefeti desteklemenin Venezuela’daki kaosu artırabileceğine dair bir CIA analizini dikkate aldığını gösteriyor. ABD yönetimi şu an için muhalefetin arkasında durmak yerine, ülkedeki kontrolün doğrudan kendi ellerinde olduğunu vurgulayan bir strateji izliyor.

Nobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf etti

TRUMP'IN ÇOK İSTEDİĞİ NOBEL ONA VERİLMİŞTİ

Nobel Komitesi tarafından 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'ya verilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheugn, "Nobel Komitesi barıştan çok siyaseti önceliklendirdiğini kanıtladı" açıklamasını yapmıştı.

Sözcü, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir ruha sahip ve onun gibi, sırf iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek başka biri asla olmayacak" demişti.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado ise kazandığı ödül hakkında yaptığı açıklamada, Nicolas Maduro'nun otoriter yönetiminden kurtulmak için ABD Başkanı Trump'tan yardım beklediklerini söylemiş, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum" demişti.

Trump daha sonra Machado'nun kendisini arayıp, "Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz" dediğini söylemişti.