Venezuela muhalefet lideri Machado Nobel ödülünü Trump’a takdim ettiğini açıkladı

Venezuela muhalefet lideri Machado Nobel ödülünü Trump’a takdim ettiğini açıkladı
Yayınlanma:
Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Beyaz Saray'da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü sundu. Trump'ın ödülü kabul edip etmediği ise açıklığa kavuşmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Machado, Trump'a kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü “takdim ettiğini” söyledi.

TRUMP’IN KABUL EDİP ETMEDİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirmesine rağmen, ABD Başkanı'nın bu ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Venezuela'da yeni dönem için istediği desteği bulamayan Machado Nobel'ini Trump'a vermeyi teklif ettiVenezuela'da yeni dönem için istediği desteği bulamayan Machado Nobel'ini Trump'a vermeyi teklif etti

TRUMP'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Donald Trump'ın daha önceki açıklamalarında, Machado'nun Venezuela'da iktidara gelebilecek kadar halk nezdinde yeterli desteğe ve güce sahip olmadığını savunduğu biliniyor. Trump bu gerekçeyle, mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve onun hükümeti ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etmişti.

O Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadıO Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadı

NE OLMUŞTU

Venezuela muhalefet Maria Corina Machado Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından ödülü hak ettiğini defalarca öne süren ABD Başkanı Donald Trump'a ödülünü ithaf etmişti. Machado daha önce de Venezuela'daki rejime karşı İsrail ve ABD'den yardım istemesiyle biliniyordu. Öte yandan Machado, geçen hafta da Nobel ödülünü Trump'a vermek istemiş ancak Nobel Ödül Komitesi bunun mümkün olmadığını açıklayarak talebi reddetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Dünya
İran'ın Geleceği
İran'ın Geleceği
Grönland’a ne olur?
Grönland’a ne olur?