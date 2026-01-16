Venezuela muhalefet lideri Machado Nobel ödülünü Trump’a takdim ettiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Machado, Trump'a kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü “takdim ettiğini” söyledi.

TRUMP’IN KABUL EDİP ETMEDİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirmesine rağmen, ABD Başkanı'nın bu ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Venezuela'da yeni dönem için istediği desteği bulamayan Machado Nobel'ini Trump'a vermeyi teklif etti

TRUMP'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Donald Trump'ın daha önceki açıklamalarında, Machado'nun Venezuela'da iktidara gelebilecek kadar halk nezdinde yeterli desteğe ve güce sahip olmadığını savunduğu biliniyor. Trump bu gerekçeyle, mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve onun hükümeti ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etmişti.

O Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadı

NE OLMUŞTU

Venezuela muhalefet Maria Corina Machado Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından ödülü hak ettiğini defalarca öne süren ABD Başkanı Donald Trump'a ödülünü ithaf etmişti. Machado daha önce de Venezuela'daki rejime karşı İsrail ve ABD'den yardım istemesiyle biliniyordu. Öte yandan Machado, geçen hafta da Nobel ödülünü Trump'a vermek istemiş ancak Nobel Ödül Komitesi bunun mümkün olmadığını açıklayarak talebi reddetmişti.