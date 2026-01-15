O Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadı

O Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadı
Yayınlanma:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini kaçıran ABD askeri operasyonundan on iki gün sonra ve ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado'nun umutlarını suya düşüren açıklamalarından sadece birkaç gün sonra, ikili perşembe günü Beyaz Saray'da görüştü. Machado Trump’a övgülerini sürdürdü.

Trump ve Machado'nun görüşmesi, ABD başkanının gazetecilere geçici başkan Delcy Rodríguez'in “harika bir insan” olduğunu söylemesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Trump, “O, bizimle çok iyi çalışan biri” dedi.

Maduro'nun tutuklanmasının ardından, eski başkan yardımcısı Beyaz Saray'ın onayıyla Venezuela'nın başına geçmişti.

Trump, Machado'nun Venezuela'daki geçiş sürecini yönetmek için doğru kişi olmadığını açıkça belirtmişti.

MACHADO ARADIĞINI YİNE BULAMADI

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ın “Venezuela halkının çoğu için olağanüstü ve cesur bir ses” olarak tanımladığı Machado ile görüşmeyi “sabırsızlıkla beklediğini” söyledi.

Trump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştıTrump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştı

'TRUMP’IN GÖRÜŞÜ DEĞİŞMEDİ'

Ancak kısa bir süre sonra Trump'ın, Machado'nun halkın “desteğini ve saygısını” kazanamadığı için Venezuela'nın siyasi geçiş sürecini yönetmek için doğru kişi olmadığını hala düşünüp düşünmediği sorulduğunda Leavitt şöyle yanıtladı: “Bu gerçekçi bir değerlendirmeydi [...] ve şu anda bu konudaki görüşü değişmedi.”

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Sadece iki saat süren toplantı, ihtiyatlı ve düşük profilli bir görüşme oldu. Leavitt'in Trump'ın görüşünün “değişmediğini” belirten açıklaması, defalarca Trump’a övgüler dizen Machado için bir kötü haber daha oldu.

Venezuela’dan sömürülmüştü: ABD 500 milyon dolarlık ilk petrol satışını yaptıVenezuela’dan sömürülmüştü: ABD 500 milyon dolarlık ilk petrol satışını yaptı

MACHADO ÖVGÜLERİNİ SÜRDÜRDÜ...

Öte yandan Venezuela’da muhalefet lideri Machado, toplantının olduğu gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Venezuela’nın özgürlüğü için Başkan Donald Trump’a güvenimiz tam” dedi. Ancak Machado’nun bu açıklamaları da mevcut Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’i öven Trump’ın Machado’nun “etkili bir figür olmadığına” dair fikrini değiştirmemiş gibi duruyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Dünya
ABD'li polis bir kadını öldürdü: Saray Sözcüsü gazeteciyi 'solculukla' suçladı
ABD'li polis bir kadını öldürdü: Saray Sözcüsü gazeteciyi 'solculukla' suçladı
İran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit etti
İran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit etti