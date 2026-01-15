O Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadı

Trump ve Machado'nun görüşmesi, ABD başkanının gazetecilere geçici başkan Delcy Rodríguez'in “harika bir insan” olduğunu söylemesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Trump, “O, bizimle çok iyi çalışan biri” dedi.

Maduro'nun tutuklanmasının ardından, eski başkan yardımcısı Beyaz Saray'ın onayıyla Venezuela'nın başına geçmişti.

Trump, Machado'nun Venezuela'daki geçiş sürecini yönetmek için doğru kişi olmadığını açıkça belirtmişti.

MACHADO ARADIĞINI YİNE BULAMADI

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ın “Venezuela halkının çoğu için olağanüstü ve cesur bir ses” olarak tanımladığı Machado ile görüşmeyi “sabırsızlıkla beklediğini” söyledi.

'TRUMP’IN GÖRÜŞÜ DEĞİŞMEDİ'

Ancak kısa bir süre sonra Trump'ın, Machado'nun halkın “desteğini ve saygısını” kazanamadığı için Venezuela'nın siyasi geçiş sürecini yönetmek için doğru kişi olmadığını hala düşünüp düşünmediği sorulduğunda Leavitt şöyle yanıtladı: “Bu gerçekçi bir değerlendirmeydi [...] ve şu anda bu konudaki görüşü değişmedi.”

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Sadece iki saat süren toplantı, ihtiyatlı ve düşük profilli bir görüşme oldu. Leavitt'in Trump'ın görüşünün “değişmediğini” belirten açıklaması, defalarca Trump’a övgüler dizen Machado için bir kötü haber daha oldu.

MACHADO ÖVGÜLERİNİ SÜRDÜRDÜ...

Öte yandan Venezuela’da muhalefet lideri Machado, toplantının olduğu gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Venezuela’nın özgürlüğü için Başkan Donald Trump’a güvenimiz tam” dedi. Ancak Machado’nun bu açıklamaları da mevcut Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’i öven Trump’ın Machado’nun “etkili bir figür olmadığına” dair fikrini değiştirmemiş gibi duruyor.