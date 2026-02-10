Türkiye’nin yanı başında bulundu: Uzmanlar sırrını çözmeye çalışıyor

Türkiye’nin yanı başında bulundu: Uzmanlar sırrını çözmeye çalışıyor
Yayınlanma:
Sürüngenlerde ender rastlanan ve bilim dünyasıyla hayvanseverlerin dikkatini çeken iki başlı nadir bir kaplumbağa ortaya çıktı. Halsiz ve susuz durumda bulunan hayvan, Yaban Hayatı Koruma Derneği’ne teslim edilirken, sağlık durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirilebilmesi için tomografi ve MR görüntülemeleri yapıldı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, kaplumbağa Aitolokarnania bölgesine bağlı Valtos’ta tespit edildi ve kulübe nakledildi. Bilim insanları organlarının işlevselliğini incelerken hayvana özel bakım sağlanıyor.

Sürüngenlerde ender rastlanan çift başlılık durumu, genetik faktörlerden kaynaklanabileceği gibi çevresel etkenlerin de sonucu olabiliyor.

Çift başlı kaplumbağaya tomografi çekildi

UZMANLAR BU SIRA DIŞI DURUMU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Çünkü sürüngen yumurtaları gelişim sürecinde sıcaklık, nem ve oksijen düzeylerindeki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Yetkililere göre; kaplumbağanın durumu bulunduğunda kritik durumdaydı. Uzmanlar ise bu sıra dışı durumu çözmeye çalışıyor.

Hatay'da nesli tükenmekte olan 2 şahin gagalı kaplumbağa telef olduHatay'da nesli tükenmekte olan 2 şahin gagalı kaplumbağa telef oldu

"CİDDİ DERECEDE SUSUZ KALMIŞ VE YETERSİZ BESLENMİŞTİ"

Selanik Aristoteles Üniversitesi Veteriner Hekimi Grigorios Markakis “Kaplumbağa, ilk haline göre şuan çok daha iyi durumda. O zamanlar ciddi derecede susuz kalmış ve yetersiz beslenmişti. Ona sıvı takviyesi yapıyoruz ve ideal sıcaklık ve nem koşullarında tedavi ediyoruz” dedi.

Kaplumbağanın sağlık durumunu net biçimde ortaya koyabilmek amacıyla hayvana bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemeleri uygulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

