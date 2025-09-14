Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı

Trump, 95 yaşındaki Demokratik Parti'nin büyük bağışçısı ve "Open Society Foundations" adlı grubun kurucusu George Soros'u hedef aldı. Trump, “Soros'u, (RICO) yasasını ihlal etmiş olabileceği için soruşturacağız” dedi.

NBC News'in Soros ile ilgili sorusuna yanıt olarak, başkan “hapse atılması gerektiğini” söyledi. Trump, “O kötü bir adam” diye ekledi.

'RICO YASASINDAN YARGILANMALILAR'

Trump, Soros ve şu anda örgütün başkanı olan oğlu Alex'in “Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde şiddet içeren protestoları ve daha fazlasını destekledikleri için” RICO yasası uyarınca suçlanmaları gerektiğini söylemişti.

'KURUCUMUZA TEHDİTLER KABUL EDİLEMEZ'

Buna yanıt olarak grup, “şiddet içeren protestoları desteklemediğini veya finanse etmediğini” yazdı.

“Aksini iddia edenler yanlış bilgi vermektedir, kurucumuz ve başkanımıza yönelik tehditler kabul edilemez. Misyonumuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada insan haklarını, adaleti ve demokratik ilkeleri ilerletmektir.”

Grup, “Amerika Birleşik Devletleri Anayasası tarafından garanti edilen temel özgürlükleri savunuyoruz” diye ekledi,