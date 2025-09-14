Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı

Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir röportajda, Charlie Kirk suikastından bahsetti, “radikal solcu bir grup deli”yi eleştirdi ve Demokrat bağışçı George Soros'un hapse atılmasını istedi.

Trump, 95 yaşındaki Demokratik Parti'nin büyük bağışçısı ve "Open Society Foundations" adlı grubun kurucusu George Soros'u hedef aldı. Trump, “Soros'u, (RICO) yasasını ihlal etmiş olabileceği için soruşturacağız” dedi.

NBC News'in Soros ile ilgili sorusuna yanıt olarak, başkan “hapse atılması gerektiğini” söyledi. Trump, “O kötü bir adam” diye ekledi.

Elon Musk'tan Polonyalı Bakan'a: Soros kuklasıElon Musk'tan Polonyalı Bakan'a: Soros kuklası

'RICO YASASINDAN YARGILANMALILAR'

Trump, Soros ve şu anda örgütün başkanı olan oğlu Alex'in “Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde şiddet içeren protestoları ve daha fazlasını destekledikleri için” RICO yasası uyarınca suçlanmaları gerektiğini söylemişti.

'KURUCUMUZA TEHDİTLER KABUL EDİLEMEZ'

Buna yanıt olarak grup, “şiddet içeren protestoları desteklemediğini veya finanse etmediğini” yazdı.

“Aksini iddia edenler yanlış bilgi vermektedir, kurucumuz ve başkanımıza yönelik tehditler kabul edilemez. Misyonumuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada insan haklarını, adaleti ve demokratik ilkeleri ilerletmektir.”

Trump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklarTrump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklar

Grup, “Amerika Birleşik Devletleri Anayasası tarafından garanti edilen temel özgürlükleri savunuyoruz” diye ekledi,

“Herhangi bir canlı demokrasinin ayırt edici özelliği olan ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakları da dahil olmak üzere.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor
2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor
Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak
Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak