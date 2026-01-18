Trump'tan 4 ülkeye daha barış kurulu daveti

Ürdün, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kral 2. Abdullah'ı Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet ettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, ABD Başkanı Trump'tan Gazze Barış Kurulu için davet aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "davete ilişkin belgelerin iç hukuk prosedürleri çerçevesinde incelendiği" belirtildi.

PAKİSTAN

Pakistan, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD'den davet aldığını bildirdi.

Katar'ın İsrail ile Hamas arasında yürütülen arabuluculuk dahil olmak üzere bölgesel barış çabalarında aktif rol oynamayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Al-Thawadi'nin Gazze Yürütme Kurulu'na atanmasının, Gazze halkı için uzun vadeli, sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın sağlanmasını hedefleyen uluslararası çabalara destek amacı taşıdığı vurgulandı.

Gazze'yi yönetecek komitenin üyeleri belli oldu

Al-Thawadi'nin arabuluculuk girişimlerinde kilit rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail, Hamas ve arabulucu ortaklarla yürütülen sürekli diyalog sayesinde Hamas'ın elindeki bazı esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlandığı, Gazze'ye insani yardım girişinin müzakere edildiği ve ateşkes anlaşmalarına ulaşılmasında ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik plana katkısında merkezi rol oynadığı, söz konusu atamayla birlikte Gazze Yürütme Kurulu ve diğer uluslararası girişimler aracılığıyla barış çabalarına desteğini sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.

İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de 27 günlük bebek soğuktan öldü!

BAHREYN

Bahreyn, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu"na katılması yönünde ABD'den davet aldığını açıkladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA, Manama yönetiminin ABD’den "Gazze için oluşturulacak en üst siyasi yapı" olan Barış Kurulu’na katılma çağrısı aldığını bildirdi.

Haberde, Bahreyn Dışişleri Bakanlığının, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede "adil ve kalıcı" barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği ifade edildi.