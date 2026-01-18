Gazze'yi yönetecek komitenin üyeleri belli oldu

Gazze'yi yönetecek komitenin üyeleri belli oldu
Yayınlanma:
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Kahire’de oluşturulan ve kenti yönetecek teknokratlardan oluşan yeni komite üyelerini açıkladı. Sağlık, güvenlik, ekonomi ve altyapı gibi alanlarda görev alacak isimlerin belirlendiği komitenin, Gazze halkının acılarını hafifletmek ve temel hizmetleri sağlamak amacıyla kurulduğu bildirildi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Mısır basınına verdiği demeçte beklenen açıklamayı yaptı ve Gazze'yi yönetecek kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Kendisinin bir akademisyen olarak liderlik edeceği "Ulusal Komite"nin, siyasi kimliklerden arındırılmış teknokratlardan oluştuğunu vurgulayan Şaas, harabeye dönen kentin yeniden inşası ve halkın ihtiyaçları için görevlendirilen isimleri tek tek sıraladı.

EKONOMİ, SAĞLIK VE KONUT UZMANLARA EMANET

Yıkılan kentin yeniden imarı ve çöken sağlık sistemi için görev dağılımı yapıldı. Şaas'ın açıklamasına göre; Gazze’de ekonomi, ticaret ve sanayi gibi hayati alanların sorumluluğu Mühendis Aid Ebu Ramazan'a verildi. Tarım politikalarını Abdülkerim Aşur yönetecek. Savaşın en çok vurduğu sağlık sisteminin ayağa kaldırılması görevi Doktor Aid Yagi’ye, konut sorununun çözümü ise Mühendis Usame es-Sadavi’ye emanet edildi. Adalet mekanizmasının başındaki isim ise Adnan Ebu Verde oldu.

İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de 27 günlük bebek soğuktan öldü!İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de 27 günlük bebek soğuktan öldü!

GÜVENLİK VE ALTYAPI İÇİN KRİTİK ATAMALAR

Bölgedeki en hassas başlıklardan biri olan içişleri ve güvenlik dosyasını Sami Nesman devraldı. Gazze halkının su ve belediyecilik gibi temel ihtiyaçlarına yönelik atamalar da dikkat çekti. Buna göre; Ali Berhum su ve belediye işlerinden, Beşir er-Rays maliyeden, Hena Terzi sosyal işlerden sorumlu olacak. Eğitimin yeniden inşası Cebr ed-Daur'a, iletişim altyapısı ise Ömer eş-Şimali'ye bırakıldı.

KAHİRE'DE KURULAN 'ACIYI HAFİFLETME' PLANI

Başkan Şaas, Gazze’deki Filistin halkına hizmet edecek bu kritik komitenin Kahire'de oluşturulduğunun altını çizdi. Siyasi ajandalardan uzak, tamamen teknokratlardan kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin temel misyonunun, "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı büyük acıları hafifletmek" olduğu ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

