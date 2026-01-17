İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de 27 günlük bebek soğuktan öldü!

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, minik Aişe’nin ölümüyle birlikte Gazze’de kış mevsiminin başından bu yana aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 8’e çıktı. Bölgede etkili olan fırtınalı ve yağışlı hava, hiçbir ısıtma imkanı bulunmayan yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli için hayati risk oluşturmaya devam ediyor.

ATEŞKES VAR, İNSANİ YARDIM YOK

Yerel ve tıbbi kaynaklar, çocuk ölümlerinin doğrudan İsrail'in uyguladığı kısıtlamalarla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Ateşkes sürecine rağmen bölgeye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme, battaniye ve kışlık çadır gibi barınma ekipmanları ile gıda girişlerinin yetersiz düzeyde tutulduğu ifade ediliyor.

Gazze barış sürecinde yeni kurullar

ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkanlarının tamamen ortadan kalktığı Gazze'de, aileler çocuklarını korumak için çaresiz kalmış durumda. Özellikle bebeklerin ve çocukların, derme çatma çadırlarda dondurucu hava koşullarına karşı tamamen savunmasız olduğu ve temel ihtiyaçlara erişilemediği takdirde can kayıplarının artabileceği uyarısı yapılıyor.