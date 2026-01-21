Trump 'üzücü' diyerek açıkladı: Ben gelmeseydim tarihin çöplüğünde kalırlardı

Dünyada onlarca savaşı sona erdirdiğini iddia ederek Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, ödülü alamadıktan sonra sözde "barış" dili yerine açık açık "tehdit" söylemlerine geçti.

Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü Grönland ise NATO'da tartışma konusu oldu. Dünyanın açık ara en büyük ve en güçlü askeri gücü olarak kabul edilen NATO'ya üye ülkelerin büyük çoğunluğu, ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesine karşı çıkıyor.

Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'

"BEN GELMESEYDİM NATO TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE KALIRDI"

Donald Trump, söz konusu tartışmalara Truth Social hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

"Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır" diyen Trump, İttifak'a verdiği desteğin altını çizdi.

Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak

Trump, bu tür bir adımın NATO'da ciddi krize neden olacağına ilişkin görüşlere üstü kapalı şekilde katılmadığını belirterek, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır. Ben gelmeseydim, şu anda NATO diye bir şey olmazdı; tarihin çöplüğünde kalırdı. Üzücü ama gerçek bu" ifadelerini kullandı.