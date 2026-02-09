Trump seçim sisteminin değişmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla seçim güvenliği ve oy kullanma süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mevcut sistemi "hileli ve çalınmış" olarak nitelendiren Trump, seçim yasalarında köklü değişiklikler öngören ‘SAVE Act’ yasa tasarısının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

SEÇİM SİSTEMİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Donald Trump, ABD seçim sisteminin dünya çapında bir "alay konusu" haline geldiğini savunarak, seçim güvenliğini artırmak amacıyla belirli düzenlemelerin ivedilikle zorunlu kılınması gerektiğini belirtti. Trump'ın talep ettiği radikal değişiklikler arasında; her seçmenin oy verme işlemi sırasında kimlik ibraz etmesi, seçmen kaydı yaptırırken ABD vatandaşı olduğunu kanıtlayan resmi belgelerin sunulması ve posta yoluyla oy kullanma yönteminin yalnızca hastalık, engellilik, askerlik ya da seyahat gibi istisnai durumlarla sınırlandırılması yer alıyor.

"ARTIK BİR ÜLKEMİZ OLMAYACAK"

Paylaşımında Trump, seçim güvenliği sağlanmadığı takdirde ülkenin bekasının tehlikeye gireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak."

