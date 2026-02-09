Trump seçim sisteminin değişmesini istedi

Trump seçim sisteminin değişmesini istedi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, seçim sistemini "hileli" olarak tanımlayarak, zorunlu kimlik uygulaması, vatandaşlık kanıtı ve posta yoluyla oylamanın sınırlandırılmasını içeren ‘SAVE Act’ yasasına uyulması çağrısında bulundu. Trump, “Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla seçim güvenliği ve oy kullanma süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mevcut sistemi "hileli ve çalınmış" olarak nitelendiren Trump, seçim yasalarında köklü değişiklikler öngören ‘SAVE Act’ yasa tasarısının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

SEÇİM SİSTEMİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Donald Trump, ABD seçim sisteminin dünya çapında bir "alay konusu" haline geldiğini savunarak, seçim güvenliğini artırmak amacıyla belirli düzenlemelerin ivedilikle zorunlu kılınması gerektiğini belirtti. Trump'ın talep ettiği radikal değişiklikler arasında; her seçmenin oy verme işlemi sırasında kimlik ibraz etmesi, seçmen kaydı yaptırırken ABD vatandaşı olduğunu kanıtlayan resmi belgelerin sunulması ve posta yoluyla oy kullanma yönteminin yalnızca hastalık, engellilik, askerlik ya da seyahat gibi istisnai durumlarla sınırlandırılması yer alıyor.

Amerikalı deprem uzmanından korkutan İstanbul yanıtı! Kandilli sistemi kapattıAmerikalı deprem uzmanından korkutan İstanbul yanıtı! Kandilli sistemi kapattı

"ARTIK BİR ÜLKEMİZ OLMAYACAK"

Paylaşımında Trump, seçim güvenliği sağlanmadığı takdirde ülkenin bekasının tehlikeye gireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak."

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Dünya
Epstein'in Kabe örtüsünü yere serdiği görüntü ortaya çıktı
Epstein'in Kabe örtüsünü yere serdiği görüntü ortaya çıktı
Ryan Grim Epstein dosyalarını anlatıyor
Ryan Grim Epstein dosyalarını anlatıyor